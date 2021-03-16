Житель Гонконга осуждён на 5 лет тюрьмы за укус полицейского

Источник материала: ОНТ

Такой приговор вынесли участнику массовых беспорядков в Гонконге. Его осудили за нападение на стража порядка и нанесение ему тяжких телесных повреждений.

Сообщается, что 24-летний протестующий откусил полицейскому кончик безымянного пальца. Усугубили его вину хулиганские действия и подстрекательство к нападению на полицейских.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram