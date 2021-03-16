|
Житель Гонконга осуждён на 5 лет тюрьмы за укус полицейского
Источник материала: ОНТ
Такой приговор вынесли участнику массовых беспорядков в Гонконге. Его осудили за нападение на стража порядка и нанесение ему тяжких телесных повреждений.
Сообщается, что 24-летний протестующий откусил полицейскому кончик безымянного пальца. Усугубили его вину хулиганские действия и подстрекательство к нападению на полицейских.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такой приговор вынесли участнику массовых беспорядков в Гонконге. Его осудили за нападение на стража порядка и нанесение ему тяжких телесных повреждений....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)