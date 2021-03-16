Жители Иордании протестуют против ужесточения карантинного режима

Источник материала: ОНТ

Массовыми акциями отреагировали жители Иордании на ужесточение карантинного режима. В стране ввели комендантский час с 19:00 до 6:00.

И именно в это время народ сознательно стал выходить на улицы Аммана. Протестующие жгли покрышки и мусорные баки. Выкрикивали антиправительственные лозунги, обвиняя чиновников в коррупции, и требуя отмены ограничений. Полиция ответила гранатами со слезоточивым газом. Акции проходят и в других городах страны.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram