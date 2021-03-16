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Жители Иордании протестуют против ужесточения карантинного режима
Источник материала: ОНТ
Массовыми акциями отреагировали жители Иордании на ужесточение карантинного режима. В стране ввели комендантский час с 19:00 до 6:00.
И именно в это время народ сознательно стал выходить на улицы Аммана. Протестующие жгли покрышки и мусорные баки. Выкрикивали антиправительственные лозунги, обвиняя чиновников в коррупции, и требуя отмены ограничений. Полиция ответила гранатами со слезоточивым газом. Акции проходят и в других городах страны.
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Массовыми акциями отреагировали жители Иордании на ужесточение карантинного режима. В стране ввели комендантский час с 19:00 до 6:00. И именно в это время народ...
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