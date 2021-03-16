|
Песчаная буря в Китае: шестеро погибли, десятки пропали без вести
Источник материала: ОНТ
В Китае крупнейшая песчаная буря забрала жизни шестерых человек. Десятки числятся пропавшими без вести.
Больше всего от стихии пострадали северные провинции Китая – все они оказались под слоем песка. Из-за плохой видимости на дорогах был транспортный коллапс, пришлось отменить и более 400 авиарейсов.
В Поднебесной ещё устраняют последствия непогоды, в некоторых районах остаются проблемы с электричеством.
Песок принес сильный ветер из Монголии. Там спасатели продолжают поиски 81 человека.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Китае крупнейшая песчаная буря забрала жизни шестерых человек. Десятки числятся пропавшими без вести. Больше всего от стихии пострадали северные провинции...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)