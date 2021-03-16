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Песчаная буря в Китае: шестеро погибли, десятки пропали без вести

16.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Песчаная буря в Китае: шестеро погибли, десятки пропали без вести

В Китае крупнейшая песчаная буря забрала жизни шестерых человек. Десятки числятся пропавшими без вести.  

Больше всего от стихии пострадали северные провинции Китая – все они оказались под слоем песка. Из-за плохой видимости на дорогах был транспортный коллапс, пришлось отменить и более 400 авиарейсов.

В Поднебесной ещё устраняют последствия непогоды, в некоторых районах остаются проблемы с электричеством.

Песок принес сильный ветер из Монголии. Там спасатели продолжают поиски 81 человека. 

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В Китае крупнейшая песчаная буря забрала жизни шестерых человек. Десятки числятся пропавшими без вести.   Больше всего от стихии пострадали северные провинции...
 
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