Песчаная буря в Китае: шестеро погибли, десятки пропали без вести

Источник материала: ОНТ

В Китае крупнейшая песчаная буря забрала жизни шестерых человек. Десятки числятся пропавшими без вести.

Больше всего от стихии пострадали северные провинции Китая – все они оказались под слоем песка. Из-за плохой видимости на дорогах был транспортный коллапс, пришлось отменить и более 400 авиарейсов.

В Поднебесной ещё устраняют последствия непогоды, в некоторых районах остаются проблемы с электричеством.

Песок принес сильный ветер из Монголии. Там спасатели продолжают поиски 81 человека.

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