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Америка в ожидании рекордного роста федеральных налогов
Источник материала: ОНТ
О планах президента США Джо Байдена анонимные источники рассказали агентству Блумберг.
Больше денег в казну придётся отдать крупному бизнесу и состоятельным американцам. Вырастет подоходный налог для людей, которые зарабатывают больше четырёхсот тысяч долларов в год.
Более высокая ставка на прирост капитала будет для миллионеров. Налог с корпораций вырастет сразу на 7% – до 28%. Льготы для компаний с ограниченной ответственностью вообще отменят.
О планах повысить налоги Байден открыто говорил ещё во время предвыборной кампании. Но такого резкого роста налогов никто не ожидал.
А причина простая – на спасение американской экономики нужно взять деньги. Причём – у самих американцев.
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О планах президента США Джо Байдена анонимные источники рассказали агентству Блумберг. Больше денег в казну придётся отдать крупному бизнесу и состоятельным...
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