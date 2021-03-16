Америка в ожидании рекордного роста федеральных налогов

Источник материала: ОНТ

О планах президента США Джо Байдена анонимные источники рассказали агентству Блумберг.

Больше денег в казну придётся отдать крупному бизнесу и состоятельным американцам. Вырастет подоходный налог для людей, которые зарабатывают больше четырёхсот тысяч долларов в год.

Более высокая ставка на прирост капитала будет для миллионеров. Налог с корпораций вырастет сразу на 7% – до 28%. Льготы для компаний с ограниченной ответственностью вообще отменят.

О планах повысить налоги Байден открыто говорил ещё во время предвыборной кампании. Но такого резкого роста налогов никто не ожидал.

А причина простая – на спасение американской экономики нужно взять деньги. Причём – у самих американцев.

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