Силовики арестовали администратора дворового чата и телеграм-канала «Новая Боровая 98%»

Источник материала: АФН

Белорусские силовики арестовали 34-летнего жителя Минского района, который был администратором чата и телеграм-канала «Новая Боровая 98%».

«Мужчина руководил закрытым пабликом района, в котором состояло около 300 пользователей, включая наиболее радикальных активистов, организующих протесты в жилом комплексе», - сообщила пресс-служба МВД РБ.

«В телеграм-канале администратор не только обсуждал способы дестабилизации обстановки в стране, порчи имущества и инфраструктуры, а также высказывал угрозы в отношении должностных лиц госорганов и милиционеров. Сам он неоднократно принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях, за что привлечен к административной ответственности. В квартире задержанного оперативники нашли протестную символику и более 1,5 тыс. листовок с призывами, изъят его мобильный телефон», - сказано в сообщении.

Арестованному вынесено официальное предупреждение в соответствии с законом «О противодействии экстремизму».

«В ближайшее время его действиям и других участников указанных телеграм-ресурсов следователи дадут правовую оценку по уголовному делу, возбужденному за создание экстремистского формирования», - говорится в сообщении.