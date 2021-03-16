Минск может лишиться еще одного чемпионата

По плану, турнир должен пройти в Минске с 23 по 27 июня 2021 года.





"По информации Фонда, руководство Европейского велосипедного союза не намерено переносить чемпионат Европы из Беларуси. Место и даты проведения мероприятия сохраняются в календарном плане европейского велосипедного объединения", — говорится в сообщении, опубликованном на странице BSSF в Facebook.





Представители фонда напомнили спортивным функционерам из UEC о фальсификации выборов, массовых протестах и жестоком подавлении несогласных — о том, что с августа 2020 года "десятки тысяч белорусов были избиты, больше 33 тысяч мирных граждан были задержаны, более 500 подверглись унижению и пыткам" только потому, что "они осмелились открыто высказать свою гражданскую позицию".





Авторы обращения отметили, что репрессиям за свою гражданскую позицию подвергаются и спортсмены. За семь месяцев в BSSF поступило более 100 обращений от представителей спортивной индустрии.





Представителям Европейского велосипедного союза также напомнили о позиции министров спорта стран ЕС. В феврале 2021 года они выразили свою обеспокоенность ситуацией в Беларуси и выступили с заявлением о невозможности проведения международных спортивных соревнований в стране, где так нарушаются права человека.





Поэтому Белорусский фонд спортивной солидарности и призвал Европейский велосипедный союз (UEC) перенести чемпионат Европы на треке-2021 из Беларуси. "Велоспорт не должен ассоциироваться с поддержкой насильственных действий режима Лукашенко", — подчеркивается в обращение.





Ранее, напомним, подобное решение — о переносе турнира — приняла Международная федерация хоккея. Матчи чемпионата мира, которые должны были пройти в Минске, примет Рига. Позже были перенесены и некоторые другие турниры.