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Минск может лишиться еще одного чемпионата

16.03.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) обратился к Европейскому велосипедному союзу "UEC) с просьбой отказаться от проведения в Беларуси чемпионата Европы по велоспорту на треке.

По плану, турнир должен пройти в Минске с 23 по 27 июня 2021 года.

"По информации Фонда, руководство  Европейского велосипедного союза не намерено переносить чемпионат Европы из Беларуси. Место и даты проведения мероприятия сохраняются в календарном плане европейского велосипедного объединения", — говорится в сообщении, опубликованном на странице BSSF в Facebook.

Представители фонда напомнили спортивным функционерам из UEC о фальсификации выборов, массовых протестах и жестоком подавлении несогласных — о том, что с августа 2020 года "десятки тысяч белорусов были избиты, больше 33 тысяч мирных граждан были задержаны, более 500 подверглись унижению и пыткам" только потому, что "они осмелились открыто высказать свою гражданскую позицию".

Авторы обращения отметили, что репрессиям за свою гражданскую позицию подвергаются и спортсмены. За семь месяцев в BSSF  поступило более 100 обращений от представителей спортивной индустрии.

Представителям Европейского велосипедного союза также напомнили о позиции министров спорта стран ЕС. В феврале 2021 года они выразили свою обеспокоенность ситуацией в Беларуси и выступили с заявлением о невозможности проведения международных спортивных соревнований в стране, где так нарушаются права человека. 

Поэтому Белорусский фонд спортивной солидарности и призвал Европейский велосипедный союз (UEC) перенести чемпионат Европы на треке-2021 из Беларуси. "Велоспорт не должен ассоциироваться с поддержкой насильственных действий режима Лукашенко", — подчеркивается в обращение.

Ранее, напомним, подобное решение  —  о переносе турнира —  приняла Международная федерация хоккея. Матчи чемпионата мира, которые должны были пройти в Минске, примет Рига. Позже были перенесены и некоторые другие турниры.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) обратился к Европейскому велосипедному союзу "UEC) с просьбой отказаться от проведения в Беларуси чемпионата Европы...
 
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