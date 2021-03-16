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Режим научит адвокатов покорности?
Источник материала: Партизан
В последнее время в стране появляется все больше свидетельств о системном и брутальном наступлении государства на остатки независимости адвокатской профессии в Беларуси.
Подтверждением этого стало и выступление главы Беларуской республиканской коллегии адвокатов Виктора Чайчица на конференции Минской городской коллегии адвокатов. Запись выступления оказалась в распоряжении правозащитников "Весны"
Полную расшифровку записи и собственно запись читайте и слушайте по
«Все вы слушали выступление президента на ВНС. Я прошу вас обратить внимание на его слова в той части, где он объяснял непопулярные шаги, которые были сделаны государством, и говорил очень часто: «А как я по-вашему должен был поступить?! Надо было спасать страну». Вы сейчас в более спокойной обстановке, я уверен, можете как-то более взвешенно подойти к тому, к чему призывают оппозиционеры».
«Быть адвокату вне политики — это, если где-то нарушены права клиента, не говорить о том, что он там является каким-то политическим. То есть ни в коем случае это не обозначаем».
«Нам надо своими действиями показать, что мы в состоянии в своей корпорации, своем институте разобраться и что мы в дальнейшем будем более строги и более требовательны к тем адвокатам, которые нарушают закон и «лезут в политику». Уважаемые коллеги, я прошу вас обратить на это внимание и сделать выводы, если кто-то их ещё не сделал».
«Вы все знаете, что обсуждается вопрос о внесении изменений в закон об адвокатуре и адвокатской деятельности. И вопрос так ставится, что, если вы, уважаемые адвокаты, не смогли работать самостоятельно и не прислушивались к советам органов адвокатского самоуправления, то вы будете руководствоваться приказами государственных органов. Драматизировать эту ситуацию не надо».
«Претензий сейчас со стороны государства к адвокатам очень много. Но у нас ещё есть время для того, чтобы доказать, что мы все вопросы настроены решать исключительно в правовом поле, что мы не полезем в политику, что те случаи, которые были, это какие-то единичные случаи. И тогда, поверьте, у нас шансов, что закон будет намного мягче и лучше для нас, гораздо, гораздо больше».
Тем временем на сайте "Удобный город" появилась
Создатели петиции требуют исключить из проекта закона Об адвокатской деятельности планы по запрету индивидуальной адвокатской практики по административным и уголовным делам.
В тексте петиции отмечено, что давление на защитников политических заключенных усиливается с каждым днем. Только за последние месяцы лишили лицензий более 10 адвокатов, и произошло это «по политическим мотивам».
Адвокатов продолжают безосновательно вызывать на заседании аттестационных комиссий. Например, на 24 марта вызван известный адвокат Дмитрий Зикрацкий.
Требования петиции:
- Прекратить давление на адвокатов, работающих индивидуально, и адвокатские бюро, которые открыто указывают на нарушения закона со стороны судебных органов;
- Отправить на доработку проект закона и исключить из него нормы, которые могут запретить "индивидуальным" адвокатам и Адвокатским бюро вести уголовные и административные дела;
Провести общественное обсуждение проекта закона в соответствии с требованиями арт. 7 Закона Республики Беларусь "О нормативных правовых актах".
На момент подготовки материала,
Сейчас в бюро и индивидуальной практике работает примерно треть всех адвокатов в Беларуси.
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В последнее время в стране появляется все больше свидетельств о системном и брутальном наступлении государства на остатки независимости адвокатской профессии в...
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