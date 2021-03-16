В угоду Баскову? Аккумуляторный завод в Бресте признали экологически безопасным

reform.by «Завершена работа приемочной комиссии по вводу в эксплуатацию аккумуляторного завода в Брестском районе. ООО «Аккумуляторный Альянс» получило полный пакет документов, подтверждающих соответствие завода требованиям экологической безопасности и эксплуатационной надежности», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ООО 15 марта, пишет





Таким образом, пуско-наладочные работы, которые велись на предприятии с начала октября, завершены. О том, что они находятся на финальном этапе, в начале марта заявляли в Брестском облисполкоме. За время пусконаладки было проведено более 210 отборов проб и измерений выбросов, в том числе сотрудниками лабораторий Минприроды.





«Результаты измерений показали соответствие фактических концентраций выбросов, с многократным запасом, установленным предприятию нормативам допустимых выбросов, особенно по выбросам свинца и его соединений, а также серной кислоты», — заявляют на предприятии. На его сайте опубликованы результаты измерений и карта экологического мониторинга. Условия для персонала на рабочих местах также признаны соответствующими требованиям.





Органы госнадзора выдали предприятию соответствующие заключения для приемки завода в эксплуатацию.





Напомним, весь период строительства аккумуляторного завода сопровождался скандалами. Местные жители выступили против завода и около двух лет регулярно выходили на протестные акции.





Завод строила компания 1AK-GROUP, но ввести его в эксплуатацию владельцам никак не удавалось. В июне 2019 года председатель Брестского облисполкома принял решение о приостановке строительства «до устранения нарушений».





КГБ возбудил уголовное дело в отношении ее владельца Виктора Лемешевского. Так как завод не прошел экологическую экспертизу и не был запущен в срок в соответствии с инвестдоговором, Брестский облисполком потребовал вернуть средства инвестиционного фонда.





В апреле 2020 года было получено положительное заключение государственной экологической экспертизы по строительному проекту. А в мае завод был продан ООО «Аккумуляторный альянс», совладельцем которого является бизнесмен и тренер Коли Лукашенко по хоккею Дмитрий Басков.





В июне, на предвыборной встрече с жителями Бреста , Александр Лукашенко пообещал провести местный референдум по поводу строительства. Однако 22 сентября стало известно, что референдум проводится не будет. А вскоре было объявлено о продолжении строительства.



