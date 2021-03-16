В Минске проходит эротическая выставка. Только для тех, кому уже есть 18

Источник материала: Tut.by

В Национальном центре современных искусств на Независимости, 47 открылась выставка «Японская эротическая гравюра. Сюнга» , где представлены больше 60 цветных ксилографий известных японских мастеров XIX—XX веков. Экспозиция доступна до 16 мая с 12.00 до 20.00 со вторника по воскресенье. Билеты — 12 рублей. Только 18+.



Одна из работ на выставке. Фото: ncsm.by

Тысячелетиями культурные традиции Японии и Запада развивались изолированно друг от друга, сформировав свой особый, противоположный взгляд на мир. Выставка позволит познакомиться со смелым жанром — сюнга. Дословный перевод — «весенние картинки» — то есть гравюры эротического содержания. Они изображают обнаженные фигуры мужчин, женщин, любовников в самый сокровенный момент близости.

На выставке можно будет увидеть несколько видом сюнга: как те, что дают лишь намек на эротику (абуна-э) до откровенных и детализированных гравюр, в которых почти стираются границы между эротическим искусством и табу.

Организаторы выставки говорят, что все знаменитые японские художники: Кацусика Хокусай, Андо Хиросигэ, Китагава Утамаро, Судзуки Харунобу, и Утагава Куниёси — были мастерами этого жанра, хотя и не подписывали свои работы, опасаясь жесткой цензуры со стороны правительства. Их цветные ксилографии и будут представлены на выставке, асобрать в одном месте их удалось благодаря частным коллекционерам из Японии, Китая, США и Канады.



Гости выставки. Фото: ncsm.by

На выставке также будут представлены работы известных и начинающих белорусских авторов, творчество которых дополнит основную экспозицию японских и китайских мастеров.

«Японская эротическая гравюра. Сюнга» Когда: с 12 марта до 16 мая, с 12.00 до 20.00 со вторника по воскресенье. Понедельник — выходной

Где: пр-т Независимости, 47 (Национальный центр современных искусств)

Сколько: 12 рублей — взрослые, 10 рублей — студенты дневного, 8 рублей — пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды III группы.