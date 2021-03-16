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В Минске проходит эротическая выставка. Только для тех, кому уже есть 18
Источник материала: Tut.by
В Национальном центре современных искусств на Независимости, 47 открылась
Тысячелетиями культурные традиции Японии и Запада развивались изолированно друг от друга, сформировав свой особый, противоположный взгляд на мир. Выставка позволит познакомиться со смелым жанром — сюнга. Дословный перевод — «весенние картинки» — то есть гравюры эротического содержания. Они изображают обнаженные фигуры мужчин, женщин, любовников в самый сокровенный момент близости.
На выставке можно будет увидеть несколько видом сюнга: как те, что дают лишь намек на эротику (абуна-э) до откровенных и детализированных гравюр, в которых почти стираются границы между эротическим искусством и табу.
Организаторы выставки говорят, что все знаменитые японские художники: Кацусика Хокусай, Андо Хиросигэ, Китагава Утамаро, Судзуки Харунобу, и Утагава Куниёси — были мастерами этого жанра, хотя и не подписывали свои работы, опасаясь жесткой цензуры со стороны правительства. Их цветные ксилографии и будут представлены на выставке, асобрать в одном месте их удалось благодаря частным коллекционерам из Японии, Китая, США и Канады.
На выставке также будут представлены работы известных и начинающих белорусских авторов, творчество которых дополнит основную экспозицию японских и китайских мастеров.
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В Национальном центре современных искусств открылась выставка «Японская эротическая гравюра. Сюнга», где представлены больше 60 цветных ксилографий известных...
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