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Рысь, охраняемая Красной книгой, попала под машину на слуцкой трассе

16.03.2021 13:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на трассе Р23 Минск — Микашевичи недалеко от границы Слуцкого и Узденского районов кто-то сбил молодую рысь. Автомобиля, под колеса которого попало дикое животное, рядом замечено не было. Скорее всего, водитель уехал с места ДТП.

Об аварии с участием хищника, охраняемого Красной книгой, сообщили в группе «Без тормозов в Слуцке», уточнив, что все произошло у деревни Белая Лужа.

Европейская обыкновенная рысь входит в список охраняемых Красной книгой животных. Относится ко второй охранной категории (из четырех). Животные, причисленные к этой категории, в настоящее время не находятся под прямой угрозой исчезновения на территории страны, но имеют неблагоприятный международный охранный статус, низкую численность, тенденцию к неуклонному сокращению численности и/или ареала и прогнозируемое в ближайшем будущем ухудшение статуса. По данным учетов 2000—2001 годов, численность рыси примерно оценивалась в 200—220 особей, что в два раза ниже по сравнению с началом 1980-х годов. В Беларуси официально отстрел рыси запрещен с 1981 года.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня на трассе Р23 Минск — Микашевичи недалеко от границы Слуцкого и Узденского районов кто-то сбил молодую рысь. Автомобиля, под колеса которого попало дикое...
 
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