В Индии собираются запретить криптовалюты

Источник материала: Onliner

Индия нашла, вероятно, лучший способ регулирования криптовалютного рынка. Как сообщает Reuters, в стране намерены запретить ее: нелегальным признают майнинг криптовалюты, любые операции с ней (купли-продажи), выпуск, передачу и владение. Если законопроект пройдет, Индия станет страной с самыми строгими законами, касающимися криптовалют в мире.

Все описанные выше действия в этом случае станут нелегальными и будут рассматриваться как уголовные преступления, передает Reuters со ссылкой на официальное лицо, знакомое с законопроектом.

Вероятно, данная активность связана с желанием индийского правительства создать инфраструктуру для выпуска государственной криптовалюты. Согласно законопроекту, нынешним владельцам криптовалют отпустят полгода на то, чтобы избавиться от них.

Отмечается, что в Китае, где майнинг и торговые операции с криптовалютами запрещены, владеть ими не возбраняется.

По неофициальным данным, объем криптовалютного рынка в Индии достигает $1,4 млрд, количество операций растет.