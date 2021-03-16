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В Индии собираются запретить криптовалюты
Источник материала: Onliner
Индия нашла, вероятно, лучший способ регулирования криптовалютного рынка. Как
Все описанные выше действия в этом случае станут нелегальными и будут рассматриваться как уголовные преступления, передает Reuters со ссылкой на официальное лицо, знакомое с законопроектом.
Вероятно, данная активность связана с желанием индийского правительства создать инфраструктуру для выпуска государственной криптовалюты. Согласно законопроекту, нынешним владельцам криптовалют отпустят полгода на то, чтобы избавиться от них.
Отмечается, что в Китае, где майнинг и торговые операции с криптовалютами запрещены, владеть ими не возбраняется.
По неофициальным данным, объем криптовалютного рынка в Индии достигает $1,4 млрд, количество операций растет.
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Индия нашла, вероятно, лучший способ регулирования криптовалютного рынка. Как сообщает Reuters, в стране намерены запретить ее: нелегальным признают майнинг...
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