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Принц Гарри отправил жалостливое письмо своему отцу Чарльзу
16.03.2021 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Британский принц Гарри попытался вымолить прощение своего отца принца Чарльза: супруг экс-актрисы Меган Маркл отправил отцу слезное электронное письмо.
© AFP 2020 / TOLGA AKMEN
Напомним, что во время
Как сообщают британские СМИ, за несколько дней до выхода шоу в эфир принц Чарльз получил электронное послание от сына. В своем письме принц Гарри попытался оправдать свой поступок и объясниться с родителем.
По словам королевского корреспондента Кэти Николл, в момент написания "оправдательной записки" Гарри пребывал в "состоянии полного отчаяния". Судя по всему, письмо никак не смягчило сердце строгого отца - принц Чарльз
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В электронной записке супруг Меган Маркл попытался оправдать свое поведение и скандальное интервью Опре Уинфри.
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