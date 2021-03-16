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Принц Гарри отправил жалостливое письмо своему отцу Чарльзу

16.03.2021 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Британский принц Гарри попытался вымолить прощение своего отца принца Чарльза: супруг экс-актрисы Меган Маркл отправил отцу слезное электронное письмо. 

© AFP 2020 / TOLGA AKMEN
Рейтинг принца Гарри и Меган Маркл рекордно упал после громкого интервью

Напомним, что во время скандального интервью на американском телевидении Гарри рассказал, что не общается с отцом. По словам герцога, принц Чарльз перестал отвечать на его звонки после окончательного завершения "Мегзита". Муж Маркл также заявил, что отец отказал ему в материальной поддержке и вынудил влезть в долги.

Как сообщают британские СМИ, за несколько дней до выхода шоу в эфир принц Чарльз получил электронное послание от сына. В своем письме принц Гарри попытался оправдать свой поступок и объясниться с родителем.

По словам королевского корреспондента Кэти Николл, в момент написания "оправдательной записки" Гарри пребывал в "состоянии полного отчаяния". Судя по всему, письмо никак не смягчило сердце строгого отца - принц Чарльз почувствовал себя преданным после слов мятежников и продолжил хранить молчание.

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В электронной записке супруг Меган Маркл попытался оправдать свое поведение и скандальное интервью Опре Уинфри.
 
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