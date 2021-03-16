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Белорусские мотострелки и танкисты будут обучаться в России

16.03.2021 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 16 мар – Sputnik. Учебно-боевые центры в России проведут совместную механизированную подготовку сухопутных войск для Беларуси, об этом сообщает Минобороны РБ.

Белорусские военные для усовершенствования подготовки отправятся в Нижегородскую и Калининградскую области России.

В начале марта главы военных ведомств двух стран провели переговоры, на которых утвердили состав и численность военнослужащих для обучения в Беларуси и России. Государства откроют три совместных центра, в том числе один – в Гродненской области. Там же расположен Гожский полигон - его будут использовать для отработки практических целей.

© Sputnik / Виктор Толочко
Экипажи Су-30СМ и расчеты ЗРК будут обучаться в Беларуси

Кроме того, белорусские специалисты пройдут обучение на базе учебно-боевого центра на базе Балтийского флота Западного военного округа в Калининграде.

"Это направление даст возможность готовить белорусские подразделения на базе воинских частей российской морской пехоты, оснащенных БТР82А", - пояснили в ведомстве. Там напомнили, что БТР82А поступят в Вооруженные силы Белоруссии в текущем году. Белорусские военные также испытают современную материальную базу для водолазной подготовки.

В совместных центрах Беларуси и России будет вестись подготовка мотострелковых и танковых подразделений государств. Методики и практические занятия будут основываться на опыте России.

"Совместная подготовка позволит на новом уровне отработать элементы взаимодействия подразделений белорусских Вооруженных Сил с силами российской части региональной группировки войск (сил) Беларуси и России и в конечном счете значительно повысить эффективность ее применения" - пояснили в белорусском министерстве.

 
Теги: Минск
 
 
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Методики и практические занятия будут основываться на российском опыте, а совместная подготовка позволит на новом уровне отработать элементы взаимодействия...
 
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