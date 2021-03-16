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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рост цен на бензин: объяснения «Белнефтехима» не очень убедительны - мнение эксперта Это очередная попытка решить все проблемы за счет кошелька автомобилистов, считает эксперт.

Старший аналитик компании «Альпари Евразия»в комментариивысказал свое мнение на этот счет.«Белнефтехим» отмечает, что «принятая ценовая стратегия изменения предельных максимальных цен на нефтепродукты не более чем на 1 копейку за 1 литр в неделю направлена на снижение чувствительности стоимости топлива к колебаниям цены на нефть на внешних рынках».С 1 по 12 марта 2021 года средняя котировка нефти достигла 67,2 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 года выросла на 22,5%, обратили внимание в «Белнефтехиме».Проведенный мониторинг ценовой ситуации на рынках сопредельных европейских государств показывает, что на фоне значительного роста цен на нефть цены на нефтепродукты на указанных рынках увеличились на 10-16%.Как сказано в сообщении «Белнефтехима», в Беларуси с начала года цены на топливо выросли на 3,3% и остаются ниже цен в Украине на 30%, в Польше и Прибалтике – на 45–50%, и выше, чем в Российской Федерации, на 9 -13%.Старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб:- Объяснение «Белнефтехима» о причинах роста цен на топливо выглядит не очень убедительно. Мы уже привыкли к тому, что невзирая на то, что происходит с ценами на нефть, цены на топливо на внутреннем рынке регулярно растут. То есть жесткой привязки к динамике мировых цен на нефть нет.В прошлом году цены на бензин только несколько раз (может, раза три) снижались на одну копейку, а несколько десятков раз - росли. При том что цены на нефть устойчиво падали первые четыре месяца 2020 года, то есть, в течение одной трети года. Нельзя сказать, что столько же времени и на такую же глубину у нас дешевело моторное топливо.Что касается сравнения с соседними странами, во-первых, хорошо бы перепроверить эти цифры, на которые ссылается «Белнефтехим», - на сколько дороже топливо у соседей. Во-вторых, даже «Белнефтехим» признает, что дешевле топливо в России. Основной автомобильный трафик у нас, безусловно, с Россией. И понятно, что машины, которые едут туда, будут заправляться после границы - на территории РФ. Аналогично автомобили, которые едут из России, будут пополнять баки до въезда в Беларусь. Это стимулирует продажу топлива в России, а не в Беларуси.В отношении ссылки на то, что в Польше или странах Балтии топливо дороже: хорошо бы это соотнести с доходами населения и посмотреть, сколько литров топлива могут позволить себе граждане там за свою среднюю зарплату. Я сомневаюсь, что в этих странах это будет больше. При сравнении цены с Украиной, тут надо отметить, что в Украине нет жесткого регулирования цен на топливо, цены могут отличаться в разных сетях заправок. Цена на топливо является рыночной и колеблется в соответствии со спросом и предложением.Важный момент, что очень большую долю в наших розничных ценах на топливо составляют налоги и акцизы. И, если речь идет о рентабельности нефтепереработки, теоретически можно было бы регулировать путем снижения акцизов. Тут же видна попытка решить все проблемы за счет кошелька автомобилистов.