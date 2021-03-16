ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россияне затянули пояса как после дефолта конца 1990х

16.03.2021 13:17 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Россияне затянули пояса как после дефолта конца 1990х
Иллюстративное фото
Пока власти отчитываются об успешном преодолении кризиса и падении экономики в разы меньше, чем в Европе, российские потребители затягивают пояса, как никогда в 21-м веке.  По итогам 2020 года граждане РФ сократили потребление товаров и услуг на 9%. Впервые с конца 1990х спад был зафиксирован не только в реальном выражении (с учетом инфляции), но и в номинальном, отмечают аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В среднем каждый житель России потратил в прошлом году на 20,2 тысячи рублей меньше, чем в 2019-м, а совокупные расходы расходы населения упали на 2,77 триллиона рублей.

Такого не было ни в один из предыдущих кризисов, отмечает FinExpertiza: в 2015-м и 2008-09 гг потребление падало с учетом возросших цен, в деньгах же люди тратили больше.

«Сокращение расходов населения в пандемическом году было связано с двумя основными факторами: падением располагаемых доходов и карантинными ограничениями. Последние привели к вынужденному снижению трат на питание и досуг вне дома, транспорт, услуги и т. д. В то же время многие россияне сознательно сократили расходы в период кризиса, старались формировать сбережения и откладывать деньги на черный день, одной из самых популярных стратегий действий стало приобретение недвижимости», - отмечает FinExpertiza.


Согласно Росстату, реальные располагаемые доходы граждан просели на 3,5% и вернулись на уровень 2010 года, но спад потребления в 2,5 раза сильнее.

Расходы населения сократились в абсолютном большинстве регионов. Сильнее всего затянули пояса жители Свердловской области, урезавшие траты на 13,7%. В Москве спад составил 13,2% - в среднем каждый житель столицы потратил за год на 71,9 тысячи рублей меньше, чем до кризиса.

Двузначное падение зафиксировано в Дагестане (-12,1%), Калининградской области (на 11,3%), Санкт-Петербурге (на 10,9%), Ставропольском крае (на 10,7%), Приморском крае (на 10,6%), Якутии (на 10,3%) и Башкортостане (на 10,2%).

Лишь в 15 регионах расходы населения выросли в номинальном выражении, и то на скромные 0,3-4,3%. Лишь в двух субъектах - Чукотском АО и Калмыкии - этот рост перекрыл инфляцию.
Потребительские траты сильнее снижались в субъектах с более высокими доходами населения. И наоборот, в регионах с невысокими доходами расходы в основном сокращались не столь существенно, а иногда даже росли.

«Это связано с тем, что в небогатых регионах население и до кризиса было весьма ограничено в потреблении товаров и услуг, и дополнительно снизить траты было практически невозможно. В то же время антикризисные социальные выплаты от государства несколько повысили доходы жителей небогатых регионов из-за эффекта низкой базы. Эти деньги пошли на поддержание текущего уровня потребления, прежде всего на приобретение продуктов питания. Учитывая значительное подорожание продовольствия, малообеспеченные слои населения для сохранения привычного и зачастую крайне скромного рациона были вынуждены нарастить траты», - объясняет президент FinExpertiza Елена Трубникова.


По данным Росстата, российский ВВП в кризисном году упал лишь на 3,1% - то есть втрое меньше, чем потребление граждан.

Это дает повод задуматься: как будто страна, по которой считается ВВП, это не только совокупность домохозяйств, а что-то еще, существенно более важное, которое должно всегда быть в выигрыше, рассуждает основатель Movchans Group Андрей Мовчан.

«Так ведет себя в организме раковая опухоль - бесполезное (вернее - убийственно вредное) скопление дисфункциональных клеток выжирает ресурсы организма, параллельно его убивая», - говорит он.


Признаки «государственной онкологии» можно найти в анализах - это падение инвестиций; сокращение международного сотрудничества; устойчивый спад доходов населения и рост доли бедных; увеличение доли «бюджетников» в трудовых ресурсах; сокращение количества юридических лиц; малая доля МСП; рост налоговой нагрузки без роста ВВП, перечисляет он.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно Росстату, реальные располагаемые доходы граждан просели на 3,5%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Инфляция сломала Набиуллину: ЦБ готовит крупнейшее с 2014 года повышение процентных ставок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by