Источник материала: UDF



Эльвира Набиуллина. Фото: РИА Новости

«Среди аналогов на развивающихся рынках Россия является одним из «антирекордсменов» по росту индекса потребительских цен. Поэтому даже несмотря на то, что рублевая ключевая ставка является одной из самых высоких во вселенной развивающихся рынков (EM), реальная ставка уже давно пребывает в отрицательной зоне», - объясняет он. При текущей инфляции ее значение - минус 1,55% годовых.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Инфляция сломала Набиуллину: ЦБ готовит крупнейшее с 2014 года повышение процентных ставок Ужесточение денежных условий станет крупнейшим с 2014 года.

Ключевая ставка центробанка, регулирующая стоимость кредитов в экономике и доходность вложений в рубли, до конца этого года может быть повышена на 1,25 процентного пункта,Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый со сценариями, которые обсуждаются в ЦБ.По его словам, ЦБ может поднять ключевую ставку в несколько шагов с текущих 4,25% до 5,5% или даже 6%, хотя последний сценарий на данный момент менее вероятен.Ужесточение денежных условий станет крупнейшим с 2014 года, когда регулятор на фоне западных санкций, крушения цен на нефть и обвала рубля поднял ставку сначала с 5,5% до 7% годовых, затем до 8%, а в «черный вторник» 17 декабря - до 17%.С тех пор с небольшими паузами ключевая ставка центробанка неуклонно снижалась и летом прошлого года оказалась на минимуме со времен царской России. Но резкое ускорение инфляции в 2021 году спутало карты, взявшейся поддержать экономику дешевыми деньгами.Рекордный за 6 лет скачок цен на продукты со скоростью в 7 больше, чем в Европе, и подорожавший импорт разогнали рост потребительских цен до 0,2% в неделю.Годовая инфляция на 9 марта достигла 5,8%. С нынешней скоростью уже к концу месяца эта цифра превратится в 6%, что «значительно выступает за пределы прогнозного диапазона ЦБ (3,7-4,2%)», отмечает стратег ITI CapitalНа ближайшем заседании, 20 марта, ЦБ, скорее всего, продолжит держать паузу, чтобы оценить «масштаб ущерба» в мартовской статистике, которая выйдет уже после встречи его совета директоров, полагают 27 из 28 опрошенных Reuters аналитиков. Но уже в апреле ставка ЦБ пойдет вверх, считают они.Экономисты ждут плавных шагов от Набиуллиной, но с ними не согласны трейдеры. В котировки денежного рынка (Mosprime FRA) заложено повышение ставки на 115 б.п. в ближайшие 12 месяцев, и на еще на 65 б.п. в последующий год, указывает главный экономист Bank of AmericаЭто означает 4-5 стандартных шага вверх 25 б.п. до марта 2022 года и ключевую ставку в 6% годовых на начало 2023-го.Резкий рост доходностей коротких ОФЗ отражает повышение ставки на 75 б.п. до 5% годовых от текущего уровня, отмечает Луцко.Российский ЦБ не одинок с его инфляционной «бедой» и мыслями об ужесточении. Как ожидается, 17 марта ключевую ставку поднимет ЦБ Турции, а следом за ним - ЦБ Бразилии, где темпы инфляции близки к российским (5,2%), но при этом еще и резко растет заболеваемость.В политике центральных банков развивающихся стран наступает «слом», говорит экономист Bloomberg Economics: «В 2020 году они запустили экстренное смягчение, рекордно снижая ставки и выкупая активы. В этом же году позиция становится более ястребиной».