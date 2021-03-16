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Что стало с дочерью Екатерины Андреевой, которую она родила в 16 лет

16.03.2021 13:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Что стало с дочерью Екатерины Андреевой, которую она родила в 16 лет
Екатерина Андреева
Сейчас телеведущей Екатерине Андреевой, как она сама утверждает, 55 лет (по некоторым источникам, 59 лет). Ее жизнь сложилась благополучно: высокооплачиваемая работа, известность, счастливое замужество. Но немногие знали, что звезда когда-то родила дочь. На тот момент ей было всего 16 лет.

Телеведущую Екатерину Андрееву зрители знают благодаря Первому каналу, чьим бессменным лицом она является. Ее личная жизнь, как и карьера, сложилась весьма счастливо. Вот уже 23 года Андреева замужем за адвокатом и бизнесменом Душаном Перовичем. Общих детей у пары нет, но их, похоже, это устраивает.

Что стало с дочерью Екатерины Андреевой, которую она родила в 16 лет

Фанаты же подмечают, что из года в год телеведущая будто молодеет. Активный образ жизни помогает поддерживать прекрасный внешний вид. Андреева занимается йогой и пилатесом.

Настоящим открытием для зрителей стал тот факт, что у Екатерины есть дочь от первого брака. С Андреем Назаровым телеведущая познакомилась, еще будучи школьницей. Он учился в том же заведении, что и Андреева. У пары была любовь, о которой сама Екатерина предпочитает не вспоминать. Но забыть не получится, ведь в этом союзе родилась единственная дочь телеведущей.

В 1982 году, когда Екатерине только-только должно было исполниться 17 лет, на свет появилась ее дочь, которую назвали Натальей. Молодые родители поженились, но долго вместе не смогли прожить. Затем Андреева познакомила дочь с ее отчимом, девочка была не против новых отношений матери.

Что стало с дочерью Екатерины Андреевой, которую она родила в 16 лет

Наталья выросла красавицей, но звездная мать редко показывает ее, поддерживая свою репутацию. Для того чтобы попасть на Первый канал, Андреевой необходимо было «чистое» прошлое, потому-то она и предпочитала не говорить о дочери, рожденной в 16 лет. Эта привычка сохранилась до сих пор.

Девушка, которой через год исполнится 40 лет, отучилась в МГИМО на юриста. Она далека от светской жизни, держится подальше от шоу-бизнеса. Пока что ни мужа, ни детей у Натальи нет. Она похожа на звездную родительницу. Если смотреть на их фотографии, то складывается ощущение, что на них позируют сестры, а не мать и дочь.
 
 
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