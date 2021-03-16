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Екатерина Андреева





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что стало с дочерью Екатерины Андреевой, которую она родила в 16 лет Девушка, которой через год исполнится 40 лет, отучилась в МГИМО на юриста.

Телеведущуюзрители знают благодаря Первому каналу, чьим бессменным лицом она является. Ее личная жизнь, как и карьера, сложилась весьма счастливо. Вот уже 23 года Андреева замужем за адвокатом и бизнесменом. Общих детей у пары нет, но их, похоже, это устраивает.Фанаты же подмечают, что из года в год телеведущая будто молодеет. Активный образ жизни помогает поддерживать прекрасный внешний вид. Андреева занимается йогой и пилатесом.Настоящим открытием для зрителей стал тот факт, что у Екатерины есть дочь от первого брака. С Андреем Назаровым телеведущая познакомилась, еще будучи школьницей. Он учился в том же заведении, что и Андреева. У пары была любовь, о которой сама Екатерина предпочитает не вспоминать. Но забыть не получится, ведь в этом союзе родилась единственная дочь телеведущей.В 1982 году, когда Екатерине только-только должно было исполниться 17 лет, на свет появилась ее дочь, которую назвали Натальей. Молодые родители поженились, но долго вместе не смогли прожить. Затем Андреева познакомила дочь с ее отчимом, девочка была не против новых отношений матери.Наталья выросла красавицей, но звездная мать редко показывает ее, поддерживая свою репутацию. Для того чтобы попасть на Первый канал, Андреевой необходимо было «чистое» прошлое, потому-то она и предпочитала не говорить о дочери, рожденной в 16 лет. Эта привычка сохранилась до сих пор.Девушка, которой через год исполнится 40 лет, отучилась в МГИМО на юриста. Она далека от светской жизни, держится подальше от шоу-бизнеса. Пока что ни мужа, ни детей у Натальи нет. Она похожа на звездную родительницу. Если смотреть на их фотографии, то складывается ощущение, что на них позируют сестры, а не мать и дочь.