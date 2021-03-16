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19-летний российский хоккеист погиб после попадания шайбы в голову

16.03.2021 13:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Игрок молодежного хоккейного клуба «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимур Файзутдинов скончался в реанимации после попадания шайбы в голову, сообщает РИА Новости.


Фото: МХК «Динамо»

Инцидент произошел в пятницу, 12 марта, во время матча 1/8 финала плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Во втором периоде встречи после броска хоккеиста «железнодорожников» шайба попала в голову 19-летнему Файзутдинову. Позже в социальных сетях было опубликовано видео рокового игрового момента.

Защитник со стадиона был доставлен в реанимацию одной из больниц Ярославля, где врачи боролись за жизнь хоккеиста.

«Файзутдинов попал в больницу, находясь в крайне тяжелом состоянии, где был переведен на искусственную вентиляцию легких. Пациент в полном объеме получает интенсивную терапию после черепно-мозговой травмы. Состояние пациента остается крайне тяжелым», — сообщали в департаменте здравоохранения Ярославской области утром в понедельник.

К вечеру того же дня стало известно, что врачи оценивают состояние хоккеиста как критическое. «К сожалению, положительной динамики нет», — сообщали в пресс-службе «Динамо». Врачи боролись за жизнь Файзутдинова три дня, но не смогли спасти хоккеиста.

Тимур Файзутдинов был капитаном МХК «Динамо». Он провел в МХЛ 191 матч и набрал 19 (0+19) очков.

 
 
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Игрок молодежного хоккейного клуба «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимур Файзутдинов скончался в реанимации после попадания шайбы в голову, сообщает РИА Новости.
 
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