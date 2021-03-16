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23-летняя белоруска решила бороться за сердце Тимати. Посмотрите, как выглядит эта красотка

16.03.2021 13:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В новом сезоне реалити-шоу «Холостяк» главным героем стал рэпер и бизнесмен Тимати. Напомним, по довольно патриархальным правилам шоу в нем собирается с десяток девушек, которые пытаются добиться благосклонности медиаперсоны. В этот раз участвует и белоруска — девушку зовут Мария Лобанова, ей 23 года.

Красотка участвовала в конкурсе «Мисс Беларусь» в 2016-м году. Тогда в конкурсе победила Полина Бородачева (которая, кстати, активно поддерживала белорусов в этом году), но Мария также запомнилась зрителю: она прошла в финал и выиграла в номинации «Мисс фото».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от M A S H A L O B A N O V A (@masha_lobanovaa)

Камеры действительно любят Марию: в последние годы она востребована в Москве как фотомодель. Биография у девушки, если верить ее словам, примечательная — вот что она рассказала о себе:

«Студентка, модель, дизайнер собственного бренда, стилист, блогер. Увлекаюсь конным спортом, серфингом, сноубордом, снорклингом, путешествиями, кино и музыкой. Была в мексиканской тюрьме, спасала жизнь подруге. Выдержала, когда на ногу наступила спортивная лошадь — весом 400 кг. В мужчине цепляет ум, уверенность в себе и в своих поступках, забота, надежность, верность».

Кстати, сам Тимати впечатлен эффектной белоруской. Вот, что он рассказал о девушке:

— У нее такой сильный характер, у этой девочки. Она хочет быть милой, учтивой, хочет понравиться и произвести приятное впечатление. Но она совсем не проста.

 
 
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В новом сезоне реалити-шоу «Холостяк» главным героем стал рэпер и бизнесмен Тимати. Напомним, по довольно патриархальным правилам шоу в нем собирается с десяток...
 
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