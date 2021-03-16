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Россия запретила ввоз яблок из Брестской области
Источник материала: Хартия'97
Россия запретила ввоз яблок из Брестской области
Белорусская сторона попалась на санкционке.
Россельхознадзор
Решение принято в связи с инцидентом 9 марта, когда сотрудники Россельхознадзора выявили очередной автомобиль, перевозивший польские яблоки под видом белорусских, выращенных в Брестской области. На продукцию имелся фитосанитарный сертификат, выданным Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси, который подтверждал, что яблоки произведены в Беларуси, но на маркировке было указано польское происхождение товара.
Ограничения будут действуют до предоставления информации о мерах, принимаемых Республикой Беларусь для предотвращения повторения подобных нарушений, и признания их эффективности со стороны Россельхознадзора.
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Белорусская сторона попалась на санкционке.
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