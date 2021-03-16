Источник материала: Хартия'97

Система Лукашенко пожирает саму себя 3 16.03.2021, 13:00

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Игорь Лещенок

Девальвация 2011-го может показаться детским лепетом.

9 марта «по требованию КГБ» был уволен замглавы администрации китайско-белорусского индустриального парка Игорь Лещенок. О том, что это далеко не последний человек в системе, говорит хотя бы тот факт, что увольнение согласовывал лично премьер-министр Головченко, сообщает телеграм-канал nexta_tv .

Лукашисты продолжают вычищать из своих рядов всех компетентных и порядочных людей, и заменяют их бесхребетными функционерами, которые только и умеют, что брать под козырек и стоять по струнке смирно.

Пока в экономике относительно спокойная ситуация — система как-то будет работать и дальше. Но при первом же серьезном испытании, когда надо будет принимать сложные решения, все эти «профессионалы» напридумывают такого, что девальвация 2011-го года покажется нам детским лепетом.









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