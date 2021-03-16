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У трех самых популярных украинских политиков практически равная поддержка

16.03.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

У трех самых популярных украинских политиков практически равная поддержка

  • 16.03.2021, 12:54
У трех самых популярных украинских политиков практически равная поддержка

Стали известны результаты опроса.

Если бы президентские выборы в Украине проходили бы в ближайшее время, то Владимир Зеленский набрал бы больше всего голосов, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, пишет «Новое время».

Опрос показал, что за действующего президента готовы отдать голоса 19% всех опрошенных или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

Пятого президента Петра Порошенко поддерживают соответственно 13,5% и 20% респондентов.

За лидера ОПЗЖ Юрия Бойко готовы проголосовать соответственно 13% и 17%.

Юлию Тимошенко поддерживают — соответственно 8% и 10% опрошенных, Игоря Смешко — соответственно 5% и 6%, Владимира Гройсмана — соответственно 2% и 3%, Руслана Кошулинского — соответственно 2% и 3%, Олега Ляшко — соответственно 2% и 2%, Дмитрия Разумкова — соответственно 1,5% и 2%, Анатолия Гриценко — соответственно 1% и 2%, Александра Вилкула — соответственно 1% и 1%, Виталия Кличко — соответственно 1% и 1%.

В случае, если кандидатом от ОПЗЖ Бойко был бы Виктор Медведчук, голоса распределились бы следующим образом: Зеленский получил бы 19% голосов всех опрошенных или 28% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать), Порошенко — соответственно 13,5% и 20%, Тимошенко — соответственно 8% и 10,5%, Медведчук — соответственно 6% и 8%, Смешко — соответственно 5% и 7%, Гройсман — соответственно 3% и 4%, Разумков — соответственно 3% и 4%, Вилкул — соответственно 2% и 3%, Кошулинский — соответственно 2% и 2,5%, Ляшко — соответственно 2% и 2%, Гриценко — соответственно 1% и 2%, Кличко — соответственно 1% и 1%.

В ходе опроса респондентам предлагалось выбрать, за кого из политиков они проголосовали бы, если бы состоялся второй тур выборов президента. Второй тур моделировался с участием четырех кандидатов: Зеленский, Бойко, Порошенко, Разумков.

Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко, Бойко или Разумковым становится победителем президентских выборов. Разумков побеждает Порошенко и Бойко, а Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во втором туре с Бойко.

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