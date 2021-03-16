Власти планируют усилить контроль за обращением криптовалют и токенов

Правительство, Комитет госконтроля и Нацбанк предлагают внести изменения в законодательство для установления необходимого уровня контроля над новой сферой финансовых операций, заявил Александр Лукашенко 16 марта на совещании о пресечении незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий.



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«Тем, кто начнет сейчас вопить и говорить, что мы зажимаем, закрываем и чуть ли не на IT наступаем, хочу сказать, что речь идет о контроле, с одной стороны, цивилизованном контроле. С другой стороны, мы хотим воспользоваться моментом и для нашего развития использовать этот (цифровой) сегмент», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он напомнил, что в 2017 году была заложена правовая основа для оборота в стране токенов и криптовалют.

«Как мне докладывают, кричащих злоупотреблений в этой сфере не допущено. Вместе с тем в мире уже выработались определенные правила, направленные на предотвращение легализации преступных доходов, недопущение финансирования терроризма и исключение предпосылок к различного рода криминальной деятельности», — подчеркнул Лукашенко.

Поэтому, сообщил он, правительство, Комитет госконтроля и Нацбанк предлагают «уточнить некоторые положения законодательства и установить необходимый уровень контроля над новой сферой финансовых операций».

Лукашенко также обратил внимание, что в Беларуси уже сделано немало для развития цифровой отрасли, и «компании, работающие в Парке высоких технологий, по большинству экономических показателей значительно опережают традиционные отрасли».

«Однако нам надо посмотреть шире. В ковидный период прошлого года страны — мировые лидеры напечатали триллионы долларов (мы об этом уже не единожды говорили), чтобы защитить, спасти людей. Кто-то на этом пытался нажиться, кто-то эту ситуацию использовал», — сказал Лукашенко.

Эти деньги, предположил он, были направлены в IT-индустрию, которая приносит высокую доходность — на уровне 200—800%. «Ни один законный вид деятельности не может обеспечить такой доход. Даже стоимость ничем не подкрепленной криптовалюты достигла рекордных значений. Однако большая часть напечатанных денег до сих пор не связана, и это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал роста, если мы сможем привлечь их в нашу страну», — заявил Лукашенко.