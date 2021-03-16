ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти планируют усилить контроль за обращением криптовалют и токенов

16.03.2021 13:27 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Правительство, Комитет госконтроля и Нацбанк предлагают внести изменения в законодательство для установления необходимого уровня контроля над новой сферой финансовых операций, заявил Александр Лукашенко 16 марта на совещании о пресечении незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий.

Власти планируют усилить контроль за обращением криптовалют и токенов
Фото pixabay.com

«Тем, кто начнет сейчас вопить и говорить, что мы зажимаем, закрываем и чуть ли не на IT наступаем, хочу сказать, что речь идет о контроле, с одной стороны, цивилизованном контроле. С другой стороны, мы хотим воспользоваться моментом и для нашего развития использовать этот (цифровой) сегмент», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он напомнил, что в 2017 году была заложена правовая основа для оборота в стране токенов и криптовалют.

«Как мне докладывают, кричащих злоупотреблений в этой сфере не допущено. Вместе с тем в мире уже выработались определенные правила, направленные на предотвращение легализации преступных доходов, недопущение финансирования терроризма и исключение предпосылок к различного рода криминальной деятельности», — подчеркнул Лукашенко.

Поэтому, сообщил он, правительство, Комитет госконтроля и Нацбанк предлагают «уточнить некоторые положения законодательства и установить необходимый уровень контроля над новой сферой финансовых операций».

Лукашенко также обратил внимание, что в Беларуси уже сделано немало для развития цифровой отрасли, и «компании, работающие в Парке высоких технологий, по большинству экономических показателей значительно опережают традиционные отрасли».

«Однако нам надо посмотреть шире. В ковидный период прошлого года страны — мировые лидеры напечатали триллионы долларов (мы об этом уже не единожды говорили), чтобы защитить, спасти людей. Кто-то на этом пытался нажиться, кто-то эту ситуацию использовал», — сказал Лукашенко.

Эти деньги, предположил он, были направлены в IT-индустрию, которая приносит высокую доходность — на уровне 200—800%. «Ни один законный вид деятельности не может обеспечить такой доход. Даже стоимость ничем не подкрепленной криптовалюты достигла рекордных значений. Однако большая часть напечатанных денег до сих пор не связана, и это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал роста, если мы сможем привлечь их в нашу страну», — заявил Лукашенко.

Самая известная криптовалюта серьезно теряет в весе.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство, Комитет госконтроля и Нацбанк предлагают внести изменения в законодательство для установления необходимого уровня контроля над новой сферой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер белорусский политолог Владимир Ровдо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by