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В Беларуси будет создан совместный с Россией центр подготовки войск ВВС и ПВО

16.03.2021 13:39 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь и РФ планируют создать учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО, сказано в телеграм-канале Минобороны республики во вторник.

Центр планируется создать на территории Беларуси, заявили в министерстве. На базе центра будет идти совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, там также будут обучать белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении ВС РФ. Кроме того, планируется «совместное выполнение учебно-боевых задач».

Это «позволит значительно повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Белоруссии, так и Воздушно-космических сил России, укрепить практическую составляющую развития Единой региональной системы ПВО Союзного государства», сообщили в Минобороны Беларуси.

В России планируется создать учебно-боевой центр совместной подготовки мотострелковых и танковых подразделений двух стран по российским методикам. Минск и Москва решили также создать учебно-боевой центр на базе Балтийского флота Западного военного округа в Калининградской области. Там смогут готовить белорусские подразделения на базе частей морской пехоты РФ, а также белорусских водолазов.

Генерал-лейтенант Виктор Хренин и генерал армии Сергей Шойгу встретились 5 марта в Москве. В ходе встречи высокие военные начальники договорились о том, что Беларусь и Россия создадут три учебно-боевых центра совместной подготовки военнослужащих

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и РФ планируют создать учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО, сказано в телеграм-канале Минобороны республики во вторник.
 
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