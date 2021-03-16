В Беларуси будет создан совместный с Россией центр подготовки войск ВВС и ПВО

Беларусь и РФ планируют создать учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО, сказано в телеграм-канале Минобороны республики во вторник.

Центр планируется создать на территории Беларуси, заявили в министерстве. На базе центра будет идти совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, там также будут обучать белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении ВС РФ. Кроме того, планируется «совместное выполнение учебно-боевых задач».

Это «позволит значительно повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Белоруссии, так и Воздушно-космических сил России, укрепить практическую составляющую развития Единой региональной системы ПВО Союзного государства», сообщили в Минобороны Беларуси.

В России планируется создать учебно-боевой центр совместной подготовки мотострелковых и танковых подразделений двух стран по российским методикам. Минск и Москва решили также создать учебно-боевой центр на базе Балтийского флота Западного военного округа в Калининградской области. Там смогут готовить белорусские подразделения на базе частей морской пехоты РФ, а также белорусских водолазов.