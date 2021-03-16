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Парень предложил ОМОНу сложить щиты - его отправили на 5 лет в колонию строгого режима!

16.03.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Заводского района Минска 16 марта вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении политзаключенного минчанина Алексея Мельникова.

Парень предложил ОМОНу сложить щиты - его отправили на 5 лет в колонию строгого режима!
Его обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 293 УК РБ Уголовного кодекса - "массовые беспорядки", передает spring96.org


Мельников был задержан 4 декабря в рамках уголовного дела о "массовых беспорядках" в Минске.

Процесс вела судья Анна Хвойницкая. 

Гособвинитель - Кочанова.

Десятого августа 2020 года Алексей Мельников вышел в город в районе универсама “Рига” по личным делам. При этом он хотел лично узнать, что происходит в стране и в Минске, в частности. 

Участия в блокировании улиц в тот вечер не принимал. Однако, по его словам, появились люди и начали призывать блокировать улицы. Мельников попытался дробить камни, но у него не получалось.

Затем, по его свидетельствам, на людей вышла стена ОМОНа.

Тогда Мельников снял маску и предложил им сложить щиты, и “решить дело мирным путем”.

Свидетель Яхнович Сергей, водитель троллейбуса 92 маршрута рассказал, что 10 августа 2020 года была рабочая смена с 15.30. На универсаме” Рига " было много людей на пешеходном переходе, там он увидел среди людей камни. 

Но настроение было праздничное, агрессии он не чувствовал, не видел оружия в руках людей. Один из камней попал в водителя, отскочив от стены.

В итоге судья Хвайницкая вынесла приговор: пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Также суд постановил признать право на удовлетворение материального иска.
 
Теги: Минск
 
 
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В суде Заводского района Минска 16 марта вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении политзаключенного минчанина Алексея Мельникова.
 
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