ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ИТ-специалисты государству больше не нужны?

16.03.2021 13:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Представитель минобра Сергей Касперович рассказал агентству «Минск-Новости» о возможных изменениях во вступительной кампании.

В частности он отметил, что не видит «роста потребности экономики» в айтишниках. Рассуждение на эту тему журналист вынес отдельно под заголовком: «ИТ-специалисты уже не нужны?»

— Сегодня мы не видим роста потребности экономики в таких кадрах. Однако ИТ-компании не всегда могут спрогнозировать, сколько им потребуется специалистов через 4–5 лет. Со слов самих заказчиков, они во многих случаях работают в рамках отдельных проектов, которые имеют весьма небольшой срок реализации. Условно, есть краткосрочный проект, под него подбирается персонал, например, на год. А после никто не знает, понадобятся ли и в каком количестве новые сотрудники, — пояснил Касперович.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель минобра Сергей Касперович рассказал агентству «Минск-Новости» о возможных изменениях во вступительной кампании.
 
Новости дня
Новости разные
 
19-летний российский хоккеист погиб после попадания шайбы в голову
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by