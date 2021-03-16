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Сергея Спариша обвинили в препятствовании работе ЦИК - дело рассмотрит Миноблсуд
Источник материала: Партизан
Недавно Генеральная прокуратура сообщила, что направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело в отношении пяти человек. Их обвиняют в подготовке к массовым беспорядкам, а одного из них — в воспрепятствовании работе Центризбиркома (ст. 191 УК).
До сих пор было известно только об одном обвиняемом по ч. 2 ст. 191 УК Беларуси — Сергее Тихановском. Санкция этой нормы предусматривает лишением свободы на срок до пяти лет, пишет ПЦ "
Сегодня Верховный суд сообщил, что также обвиняемым по ст. 191 Уголовного кодекса является политзаключенный активист партии "Народная Грамада" Сергей Спариш. Его обвиняют по ч. 2 ст. 191 (воспрепятствовании работе Центризбиркома), а также по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 (подготовка к участию в массовых беспорядках) и ч. 3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).
Сообщается, что его дело и дело еще четырех человек будет рассматриваться в Минском областном суде. Речь идет о политзаключенных супругах администраторе телеграм-канала "Армия с народом" Сергея Ярошевича и доверенного лица Светланы Тихановской Антонины Коноваловой, политзаключенного блогера телеграм-канала "Армия с народом" Сергея Коршуна и Я. Привалова.
Четырех человек обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 (подготовка к участию в массовых беспорядках), ч. 3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).
Дата суда пока неизвестна.
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Недавно Генеральная прокуратура сообщила, что направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело в отношении пяти человек. Их обвиняют в...
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