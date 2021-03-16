Сергея Спариша обвинили в препятствовании работе ЦИК - дело рассмотрит Миноблсуд

Сергее Тихановском. Санкция этой нормы предусматривает лишением свободы на срок до пяти лет, пишет ПЦ " Вясна ". До сих пор было известно только об одном обвиняемом по ч. 2 ст. 191 УК Беларуси —Санкция этой нормы предусматривает лишением свободы на срок до пяти лет, пишет ПЦ "".





Сегодня Верховный суд сообщил, что также обвиняемым по ст. 191 Уголовного кодекса является политзаключенный активист партии "Народная Грамада" Сергей Спариш. Его обвиняют по ч. 2 ст. 191 (воспрепятствовании работе Центризбиркома), а также по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 (подготовка к участию в массовых беспорядках) и ч. 3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).





Сообщается, что его дело и дело еще четырех человек будет рассматриваться в Минском областном суде. Речь идет о политзаключенных супругах администраторе телеграм-канала "Армия с народом" Сергея Ярошевича и доверенного лица Светланы Тихановской Антонины Коноваловой, политзаключенного блогера телеграм-канала "Армия с народом" Сергея Коршуна и Я. Привалова.





Четырех человек обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 (подготовка к участию в массовых беспорядках), ч. 3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).





Дата суда пока неизвестна.







