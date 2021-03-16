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Сергея Спариша обвинили в препятствовании работе ЦИК - дело рассмотрит Миноблсуд

16.03.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Недавно Генеральная прокуратура сообщила, что направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело в отношении пяти человек. Их обвиняют в подготовке к массовым беспорядкам, а одного из них — в воспрепятствовании работе Центризбиркома (ст. 191 УК).

До сих пор было известно только об одном обвиняемом по ч. 2 ст. 191 УК Беларуси — Сергее Тихановском. Санкция этой нормы предусматривает лишением свободы на срок до пяти лет, пишет ПЦ "Вясна".

Сегодня Верховный суд сообщил, что также обвиняемым по ст. 191 Уголовного кодекса является политзаключенный активист партии "Народная Грамада" Сергей Спариш. Его обвиняют по ч. 2 ст. 191 (воспрепятствовании работе Центризбиркома), а также по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 (подготовка к участию в массовых беспорядках) и ч. 3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).

Сообщается, что его дело и дело еще четырех человек будет рассматриваться в Минском областном суде. Речь идет о политзаключенных супругах администраторе телеграм-канала "Армия с народом" Сергея Ярошевича и доверенного лица Светланы Тихановской Антонины Коноваловой, политзаключенного блогера телеграм-канала "Армия с народом" Сергея Коршуна и Я. Привалова

Четырех человек обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 (подготовка к участию в массовых беспорядках), ч. 3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).

Дата суда пока неизвестна.
 
 
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Недавно Генеральная прокуратура сообщила, что направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело в отношении пяти человек. Их обвиняют в...
 
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