Еще одно дело о поездке в «протестной» электричке. Штраф — 50 базовых

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске рассматривали административное дело еще одной пенсионерки, которая 26 февраля ехала в электричке в направлении Молодечно, где читали книги белорусских писателей. Тогда была задержана группа пенсионерок, их обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии и дали штрафы и сутки. Ирину Курьян суд признал виновной по ст. 23.4 и оштрафовал на 20 базовых величин, по ч. 3 ст. 23.34 — еще на 30 базовых. В сумме это 50 базовых, или 1450 рублей.

Дело рассматривали в суде Октябрьского района. Судья — Александр Руденко, заместитель председателя этого суда.

Ирина Курьян пояснила, что ни в какой не санкционированной акции она не участвовала, в 10:40 села в электричку, чтобы доехать до рынка Лебяжий. Однако, заметив отсутствие банковской карточки, женщина решила выйти из электрички. Таким образом, она проехала одну остановку и вышла из поезда на станции Минск-Северный.

С ее слов, на платформе людей в милицейской форме она не видела, никто к ней не обращался, затем ее толкнули в спину, и она упала. Для женщины вызвали скорую, ее госпитализировали с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, сотрясение мозга (соответствующие медицинские документы суд согласился приобщить к материалам дела).

Ирине Геннадьевне 59 лет, инвалид третьей группы, она мать-воспитатель детского дома семейного типа. Сейчас у нее на воспитании находятся 5 несовершеннолетних детей, в том числе ребенок-инвалид.

Адвокат Марина Юденко просила вернуть дело на доработку для устранения недостатков, поскольку «протоколы не соответствуют требованиям ПИКоАП». Это ходатайство отклонили.

В суде зачитали протоколы, согласно которым Курьян с 10:40 до 10:45 во время движения электропоезда «умышленно приняла участие в несанкционированном пикетировании без соответствующего разрешения Мингорисполкома, выразившемся в совместном массовом присутствии граждан в определенном месте для выражения своих общественно-политических интересов, также выкрикивала лозунги „Жыве“, „Жыве Беларусь“». Также, согласно протоколу, она оказала неповиновение должностному лицу.

Свидетель Дрозд, который вместе с напарником практически повторил данные из протокола. Его допрашивали по Skype, но из-за качества связи многие ответы не было слышно.

— Как выглядит Курьян? — спросила адвокат.

— Не помню, если честно (далее неразборчиво. — Прим. Onliner). Было совершено правонарушение, — ответил Дрозд.

— Во что она была одета?

— В куртку.

— Какого цвета?

— Я не помню.

В суде также посмотрели видеозаписи из электрички. На одной из семи записей была и Курьян.

— Мы видим в подтверждение ее слов, что она действительно проезжает одну остановку, сидит спокойно на кресле, поменяла маску, заглянула в сумку, увидела, что у нее нет карты, встала и вышла. Никаких признаков массового мероприятия на этом видео мы не увидели, — сказал адвокат.

Суд решил иначе и признал Ирину Курьян виновной, ей назначили штраф 50 базовых.

По информации лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», 26 февраля в 10:45 в момент выхода из электрички на станции Минск-Северный была задержана большая группа пенсионеров. Задерживали люди в штатском. По словам очевидца, задержали не менее 8 (позже уточнили — 26) человек, они в электричке читали белорусские книги — акция в поддержку белорусского языка.