Теплица? Грядки? Нет, не слышал. Белорус выращивает помидоры на подоконнике

Источник материала: Onliner

Житель Слуцка решил вырастить что-то съедобное у себя в квартире, подходящее место нашлось на балконе. В его домашний «огород» вошли помидоры (первые плоды срезали 8 марта), перцы разных сортов (но из одной упаковки) и огурцы.

Роман Карпошевич выращивает овощи на балконе в горшках на подоконнике с прошлого года. Своей дачи у героя нет (а хотелось бы), что и вынудило его заниматься рассадой в домашних условиях. Куст томатов остался на зиму, а к весне зацвел и дал плоды.

— Получилось забавно. Летом, после того как кустик отплодоносил, мы его обрезали и так оставили. А спустя пару недель из сухого стебля пошел новый молодой побег. Его решили оставить и всю зиму поливали. Первый помидорчик созрел ровно на 8 Марта. Его уже дети с удовольствием съели. Ожидаем дальнейших плодов, — рассказал «Кур'еру» Роман Карпошевич.