Посмотрите, как под Гомелем 72-летний пьяный пенсионер отчаянно уходил от ГАИ

Источник материала: Tut.by

Под Гомелем пьяный пенсионер устроил погоню. Чем все закончилось, рассказали в ГАИ.

Инцидент произошел 13 марта. Примерно в 18.30 сотрудники ГАИ обратили внимание на водителя Volkswagen, который, отъезжая от магазина в деревне Галеевка, не пристегнулся.

Мужчина проигнорировал требование инспекторов остановиться и продолжил путь. Началось преследование. Водитель Passat на большой скорости направился в сторону деревни Калиновка. Уже в населенном пункте показал правый поворот, однако так и не смог в него войти, съехал в обочину, тут его и задержали.

Уходил от погони 72-летний нетрезвый местный житель.

— Сейчас не пил ни грамма, до этого днем выпил, — признался сотрудникам милиции пенсионер.

На него составили два административных протокола.

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