Впервые в истории: узнайте, что морж делает в Ирландии

Источник материала: Tut.by

Жители острова Валентия, что находится рядом с юго-западным побережьем Ирландии, нашли на берегу необычное для их местности животное — моржа. Морской биолог Кевин Фланнери утверждает, что это первый подобный случай в истории Ирландии: скорее всего, морж уснул на льдине, которую в страну принесло течением.

Впрочем, беспокоиться за зверя не нужно, как только он наберется сил, сможет сам вернуться домой.