Главная премьера весны. Почему все кругом говорят о «Лиге справедливости Зака Снайдера»?

Источник материала: Tut.by

Онлайн-премьера супергеройского фильма «Лига справедливости Зака Снайдера» состоится уже в этот четверг. «Осталось всего ничего», — подумают фанаты, которые ждут релиз еще с 2017 года. В преддверии премьеры AFISHA.TUT.BY рассказывает, что нужно знать о «Лиге», где ее посмотреть, почему сейчас все о ней говорят и даже называют «событием десятилетия в супергеройском кино».

Что за «Лига справедливости»? Я не в курсе. Если коротко, это пятый фильм расширенной киновселенной DC. Действие эпика о супергероях происходит сразу после событий картины «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». По сюжету Бэтмен объединил главных героев DC — Супермена, Чудо-женщину, Аквамена, Флэша и других — ради борьбы со злом. Главные роли исполнили голливудские звезды: Бен Аффлек, Генри Кавилл, Галь Гадот, Джаред Лето, Эзра Миллер, Рэй Фишер и другие.



«Лигу справедливости» показывали в минском прокате четыре года назад. Как так? Не просто шла: несколько недель кряду она становилась одним из лидеров проката. Но прошло пару лет — и о фильме, точнее, его режиссерской версии, заговорили снова. Объясняем, в чем ситуация (а она сама достойна экранизации). Зак Снайдер — американский режиссер, сценарист и продюсер. Вы можете знать его по фильмам «300 спартанцев», «Хранители», «Рассвет мертвецов». В фильмографии автора четыре года назад должен был появиться еще один фильм — «Лига справедливости». Он занялся проектом в качестве режиссера, но весной 2017 года из-за самоубийства своей дочери Зак и его жена Дебора покинули проект. Место Снайдера по его личной просьбе занял другой американский режиссер — набивший руку на кинокомиксах для киновселенной Marvel Джосс Уидон. Он и закончил производство.



И что пошло не так? Было бы странно, если бы Уидону удалось сохранить авторский почерк Снайдера и порадовать фанатов. Тем более что Джосс внес корректировки в сценарий картины и переснял многие сцены, сделал ее более пестрой и легковесной, слегка переборщил с компьютерной графикой. А еще подбил хронометраж под 120 минут, как рекомендовало тогдашнее руководство Warner Bros. На все изменения ушли дополнительные средства, бюджет округлился до $ 300 миллионов — так «Лига справедливости» стала одним из самых дорогих фильмов в истории. Но скажем сразу: в прокате кино провалилось, хоть и вышло своевременно, в ноябре 2017 года. «Лига» не смогла окупить бюджет и затраты на маркетинг: фильму нужно было заработать как минимум $ 750 миллионов, а получилось всего $ 657 миллионов.



Ну провалился — и бог с ним. Зачем выпускать такой же фильм? Критики, как и зрители, остались от новинки не в восторге. А поклонники пошли дальше и стали требовать выпуска режиссерской, «снайдеровской» версии фильма. Петиции с требованием выпустить такую картину подписали не только фанаты, но и звезды «Лиги» Галь Гадот и Бен Аффлек, а также члены съемочной группы. Их услышали: в прошлом мае Зак Снайдер объявил, что через год на платформе HBO Max выйдет оригинальная «Лига справедливости». С хвостиком «…Зака Снайдера». Кстати, еще в 2017 году, когда Зак взял паузу в работе и решил побыть с семьей (у него осталось семеро детей), он обещал саморучно закончить «Лигу». Свое обещание, как видите, сдержал.



Режиссерская версия — чем она будет отличаться от предыдущей? Она получилась куда более мрачной и личной, в ней появились мифы, легенды и интересные пасхалки, а персонажи стали глубже и интереснее (хотя актеры не изменились). Ну и главное — она длится четыре часа! При этом для режиссерской версии дополнительно сняли все пару сцен, а отснятый Уидоном материал в нее вообще не попал. В интервью «КиноПоиску» Зак Снайдер признался , что это «ранее немыслимый» для него хронометраж. И тут же объяснил: — <…> За короткое время невозможно вызвать симпатию зрителей к героям, живущим на темной стороне. В то время как сериал или длинный фильм позволяет показать героев, совершающих ужасные поступки, и затем вернуть их к нормальной жизни. Вспомнить того же Джейме Ланнистера из «Игры престолов» . Он совершает движение по кругу и становится одним из самых любимых героев сериала (притом что в первых сезонах он производит впечатление монстра). Эту возможность дает только продолжительный хронометраж. Вероятно, именно в этом и заключается разгадка ошеломительного успеха некоторых мини-сериалов, к примеру «Хода королевы».



Кстати, сам Снайдер видел «Лигу справедливости» Уидона? Вы удивитесь, но нет. В том же интервью «КиноПоиску» он сказал вот что: — Я так и не посмотрел ту версию. Меня часто об этом спрашивают, уточняя, в чем разница между этими двумя проектами. Признаюсь, я не в курсе, но тот фильм, очевидно, короче. Это все, что я знаю.

Что говорят о новой «Лиге» те, кто уже ее видел? Счастливчики, которые успели посмотреть новый фильм Снайдера, говорят, что режиссеру удалось исправить промахи «Лиги справедливости» Уидона и порадовать фанатов финалом. Режиссерская версия кардинально отличается от предыдущей и превосходит ее, уверены первые зрители. Отзывы с большего в таком духе (перевод «КиноПоиска»): — Это событие десятилетия в супергеройском кино. Совершенно другой зверь и эпичное зрелище на всех уровнях. — В режиссерской версии полно сцен, которые люди не видели и которые им очень понравятся. Это гораздо лучше, чем кинотеатральная версия «Лиги справедливости». Разница как между небом и землей. Однако понятия не имею, как эта версия могла выйти в кинотеатрах. Идеально для HBO Max. — Это триумф. Фильм, скорее всего, не понравится тем, кто уже все для себя решил по поводу Снайдера, но даже его самым большим противникам придется признать, что это намного лучше, чем кинотеатральная версия.



Похоже, придется посмотреть. А где? Хорошая новость: белорусы смогут увидеть «Лигу справедливости Зака Снайдера» одновременно с мировой премьерой — 18 марта. Но пока не бесплатно: масштабный супергеройский боевик будет доступен по подписке на «КиноПоиск HD» . Его можно будет посмотреть в двух вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами и в русском дубляже.