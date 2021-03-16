Владельцы iPhone 12 столкнулись с неприятным дефектом. Насколько проблема велика - неясно

Источник материала: Tut.by

Некоторые владельцы смартфонов iPhone 12 начали жаловаться на дефект с корпусом устройства. По их словам, с граней аппаратов начинает слезать краска. Об этом со ссылкой на Svetapple.sk пишет MacRumors .





Судя по опубликованным фото устройства красного цвета (PRODUCT RED), на гранях аппарат действительно как будто выцвел. По словам юзера, смартфоном он пользовался в прозрачном чехле, и никаких механических повреждений телефон не получал.

MacRumors добавляет, что в редакцию поступили сообщения о схожей проблеме от владельцев iPhone 11 и iPhone SE (2-го поколения). Они якобы также изменяют цвет по краям корпуса. Пользователи при этом утверждают, что устройства находились в защитных чехлах.

Насколько распространена проблема, пока неясно. Впрочем, массово владельцы смартфонов на такой дефект пока не жалуются. Официальных комментариев Apple по этому поводу пока не поступало, но в MacRumors предполагают: компания может счесть подобное косметическим дефектом, из-за которого юзерам может быть отказано в обмене аппаратов.