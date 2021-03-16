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Владельцы iPhone 12 столкнулись с неприятным дефектом. Насколько проблема велика - неясно

16.03.2021 13:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Некоторые владельцы смартфонов iPhone 12 начали жаловаться на дефект с корпусом устройства. По их словам, с граней аппаратов начинает слезать краска. Об этом со ссылкой на Svetapple.sk пишет MacRumors.


Судя по опубликованным фото устройства красного цвета (PRODUCT RED), на гранях аппарат действительно как будто выцвел. По словам юзера, смартфоном он пользовался в прозрачном чехле, и никаких механических повреждений телефон не получал.

MacRumors добавляет, что в редакцию поступили сообщения о схожей проблеме от владельцев iPhone 11 и iPhone SE (2-го поколения). Они якобы также изменяют цвет по краям корпуса. Пользователи при этом утверждают, что устройства находились в защитных чехлах.

Насколько распространена проблема, пока неясно. Впрочем, массово владельцы смартфонов на такой дефект пока не жалуются. Официальных комментариев Apple по этому поводу пока не поступало, но в MacRumors предполагают: компания может счесть подобное косметическим дефектом, из-за которого юзерам может быть отказано в обмене аппаратов.

 
 
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