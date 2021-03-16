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Начался суд над парнем, которого 9 августа возле стелы сбил автозак

16.03.2021 13:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Центрального района столицы начал рассматривать очередное уголовное дело о массовых беспорядках. Его особенность в том, что обвиняемый — тот самый парень, которого 9 августа в районе стелы сбил автозак и которого первое время даже считали погибшим. Оказалось, после происшествия он попал с травмами в больницу, а затем был заключен под стражу. Парню может грозить до трех лет лишения свободы.


Наша Ніва, Надежда Бужан

«Вышел на проезжую часть и запрыгнул на МАЗ»

Дело рассматривает судья Виктория Шабуня. Защищает обвиняемого адвокат Дмитрий Лозовик.

Обвиняемый Егор Сугойдь в тюрьме встретил день рождения — в декабре ему исполнился 31 год. Мужчина рассказал, что родом он из Минска, имеет средне-специальное образование, холост, детей нет, ранее не судим. На момент суда работы он уже не имел.

Гособвинитель сообщил, что 9 августа прошлого года около 20.00−23.00 Сугойдь в состоянии алкогольного опьянения принял активное участие в групповых несанкционированных массовых действиях. Участники группы были недовольны событиями общественно-политической жизни страны, привлекали к себе внимание тем, что двигались по пешеходной и проезжей частям дороги. При себе имели плакаты, транспаранты, флаги.


Сам Егор Сугойдь вышел на проезжую часть улицы и запрыгнул на МАЗ по конвоированию. Его действия повлекли нарушение общественного порядка, а также помешал движению общественного транспорта. Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.1 ст. 342 УК Беларуси. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Обвиняемый вину признал частично: на митинге был, с тем, что прыгал на МАЗ, — не согласен.

О каких событиях идет речь

События, из-за которых Егор Сугойдь стал обвиняемым по уголовному делу, произошли 9 августа прошлого года — в первый день протестов после президентских выборов. Как потом рассказал один из очевидцев автозак подъехал к протестующим со спины, когда они стояли лицом к стеле, напротив силовиков со щитами. Спецавтомобиль сперва чуть притормозил, а потом газанул и поехал на людей. При этом он никаких предупреждающих сигналов не подавал. Момент происшествия зафиксирован на видеокамеру.

Что сообщали о происшествии власти?

Какое-то время ходили слухи, что один из протестующих погиб после ЧП.

По информации официального представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, которую она предоставила 9 августа, в районе проспекта Победителей и стелы пострадавших нет. ДТП с участием автозака там также не подтвердили.

На следующий день, 10 августа, тогдашний глава Минздрава Владимир Караник сообщил госагентству, что 35-летний минчанин, ранее судимый за хулиганство, пытался на ходу запрыгнуть на один из спецавтомобилей МВД. Попытка оказалась неудачной, мужчина сорвался. Он был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи. Диагноз мужчины при поступлении: закрытая ЧМТ легкой степени тяжести, сотрясение головного мозга, ушиб нижней губы, алкогольное опьянение — согласно анализу, уровень алкоголя в крови составлял 2,31 промилле. Состояние пациента медики оценили как удовлетворительное, никаких опасений оно не вызывало.

Спустя месяц, 9 сентября, МВД опубликовало видео, где мужчина рассказывает об инциденте с автозаком.

«На кадрах видно, что мужчина схватился за кабину движущегося автомобиля для перевозки задержанных (в народе автозак) и так проехал пару десятков метров, пока не упал. Диванные эксперты поспешили придать сюжету драматизма: МАЗ сбил человека, переехал его, пострадавший погиб», — сказано в сообщении МВД.

Будет дополнено.

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Теги: Минск
 
 
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Суд Центрального района столицы начал рассматривать очередное уголовное дело о массовых беспорядках. Его особенность в том, что обвиняемый - тот самый парень,...
 
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