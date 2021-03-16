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Начался суд над парнем, которого 9 августа возле стелы сбил автозак
Источник материала: Tut.by
Суд Центрального района столицы начал рассматривать очередное уголовное дело о массовых беспорядках. Его особенность в том, что обвиняемый — тот самый парень, которого 9 августа в районе стелы сбил автозак и которого первое время даже считали погибшим. Оказалось, после происшествия он попал с травмами в больницу, а затем был заключен под стражу. Парню может грозить до трех лет лишения свободы.
«Вышел на проезжую часть и запрыгнул на МАЗ»
Дело рассматривает судья Виктория Шабуня. Защищает обвиняемого адвокат Дмитрий Лозовик.
Обвиняемый Егор Сугойдь в тюрьме встретил день рождения — в декабре ему исполнился 31 год. Мужчина рассказал, что родом он из Минска, имеет средне-специальное образование, холост, детей нет, ранее не судим. На момент суда работы он уже не имел.
Гособвинитель сообщил, что 9 августа прошлого года около 20.00−23.00 Сугойдь в состоянии алкогольного опьянения принял активное участие в групповых несанкционированных массовых действиях. Участники группы были недовольны событиями общественно-политической жизни страны, привлекали к себе внимание тем, что двигались по пешеходной и проезжей частям дороги. При себе имели плакаты, транспаранты, флаги.
Сам Егор Сугойдь вышел на проезжую часть улицы и запрыгнул на МАЗ по конвоированию. Его действия повлекли нарушение общественного порядка, а также помешал движению общественного транспорта. Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.1 ст. 342 УК Беларуси. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
Обвиняемый вину признал частично: на митинге был, с тем, что прыгал на МАЗ, — не согласен.
О каких событиях идет речь
События, из-за которых Егор Сугойдь стал обвиняемым по уголовному делу, произошли 9 августа прошлого года — в первый день протестов после президентских выборов. Как потом
Что сообщали о происшествии власти?
Какое-то время ходили слухи, что один из протестующих погиб после ЧП.
По информации официального представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, которую она
На следующий день, 10 августа, тогдашний глава Минздрава Владимир Караник сообщил госагентству, что 35-летний минчанин, ранее судимый за хулиганство, пытался на ходу запрыгнуть на один из спецавтомобилей МВД. Попытка оказалась неудачной, мужчина сорвался. Он был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи. Диагноз мужчины при поступлении: закрытая ЧМТ легкой степени тяжести, сотрясение головного мозга, ушиб нижней губы, алкогольное опьянение — согласно анализу, уровень алкоголя в крови составлял 2,31 промилле. Состояние пациента медики оценили как удовлетворительное, никаких опасений оно не вызывало.
Спустя месяц, 9 сентября, МВД опубликовало видео, где мужчина рассказывает об инциденте с автозаком.
«На кадрах видно, что мужчина схватился за кабину движущегося автомобиля для перевозки задержанных (в народе автозак) и так проехал пару десятков метров, пока не упал. Диванные эксперты поспешили придать сюжету драматизма: МАЗ сбил человека, переехал его, пострадавший погиб», — сказано в
Будет дополнено.
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Суд Центрального района столицы начал рассматривать очередное уголовное дело о массовых беспорядках. Его особенность в том, что обвиняемый - тот самый парень,...
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