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ГУБОПиК задержал админа дворового чата и телеграм-канала «Новая Боровая 98%»

16.03.2021 13:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ГУБОПиК задержал админа дворового чата и телеграм-канала «Новая Боровая 98%»
Задержан админ телеграм-канала «Новая Боровая 98%» / кадр из видео
В минском микрорайоне Новая Боровая, известном своими протестными настроениями, сотрудники ГУБОПиК задержали 34-летнего жителя, сообщает пресс-служба МВД. Мужчина управлял закрытым пабликом района, где было около 300 пользователей, и телеграм-каналом «Новая Боровая 98%».

«В телеграм-канале администратор не только обсуждал способы дестабилизации обстановки в стране, порчи имущества и инфраструктуры, а также высказывал угрозы в отношении должностных лиц госорганов и милиционеров. Сам он неоднократно принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях, за что привлечен к административной ответственности», — рапортует пресс-служба МВД.


В квартире задержанного милиционеры нашли протестную символику и более полутора тысяч листовок.

Мужчине вынесли официальное предупреждение. Кроме того, на него завели уголовное дело за создание экстремистского формирования — так милиционеры оценили дворовый телеграм-чат.

 
 
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В квартире задержанного милиционеры нашли протестную символику и более полутора тысяч листовок.
 
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