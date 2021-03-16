Источник материала: UDF



Задержан админ телеграм-канала «Новая Боровая 98%» / кадр из видео

«В телеграм-канале администратор не только обсуждал способы дестабилизации обстановки в стране, порчи имущества и инфраструктуры, а также высказывал угрозы в отношении должностных лиц госорганов и милиционеров. Сам он неоднократно принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях, за что привлечен к административной ответственности», — рапортует пресс-служба МВД.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГУБОПиК задержал админа дворового чата и телеграм-канала «Новая Боровая 98%» В квартире задержанного милиционеры нашли протестную символику и более полутора тысяч листовок.

В квартире задержанного милиционеры нашли протестную символику и более полутора тысяч листовок.Мужчине вынесли официальное предупреждение. Кроме того, на него завели уголовное дело за создание экстремистского формирования — так милиционеры оценили дворовый телеграм-чат.