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Лукашенко поручил максимально использовать опыт Китая для построения «цифрового общества»

16.03.2021 14:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко поручил максимально использовать опыт Китая для построения в Беларуси «цифрового общества», сообщает его пресс-служба.

Лукашенко поручил максимально использовать опыт Китая для построения «цифрового общества»

16 марта в ходе совещания, посвященного ИТ-отрасли, Лукашенко обратил внимание на проблемы цифрового развития страны и сообщил, что по вопросам ИТ-тематики готовится комплексный указ.

«Считаю, что решение этих вопросов у нас затянулось. Два года назад мы определились, что принципиальные подходы вырабатываются правительством, а другие госорганы должны ему в этом помогать. Необходимо, чтобы все предложения были выверены и глубоко проработаны. Летом мы их должны рассмотреть на отдельном совещании», — сказал Лукашенко.

При это он уточнил, что речь идет о создании единого органа госрегулирования ИТ-отрасли и максимальном использовании опыта Китая в построении цифрового общества.

Следует отметить, что бывший посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый (занимал эту должность до начала 2020 года), издавший книгу «Непохожие. Взгляд на Китай и белорусско-китайские отношения», так описывает опыт КНР в части использования государством ИТ-технологий: «С целью обеспечения кибербезопасности, борьбы за общественное мнение и предотвращения «жасминовой революции» в Китае осуществляется интернет-цензура. Ряд сайтов и социальных сетей блокируется, ведется идеологическая работа в социальных сетях, «неполиткорректные» комментарии в чатах не публикуются или удаляются».

Кроме этого, Рудый обращает внимание на внедрение в Китае так называемой системы социального доверия. Суть ее в том, что частным лицам, госслужащим и юрлицам присваивается рейтинг, который затем меняется в лучшую или худшую сторону. Обладателям высокого рейтинга предоставляются всевозможные преференции, а низкий рейтинг чреват наказанием вплоть до невозможности выехать за границу. Как следует из книги, рейтинг повышается, в частности, за участие в партсобраниях, а снижается (в том числе и бизнесу) за поддержку, например, протестных настроений. Чтобы определять рейтинг, в стране создана сеть информаторов, и таким образом население контролирует друг друга.

 
 
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Александр Лукашенко поручил максимально использовать опыт Китая для построения в Беларуси «цифрового общества», сообщает его пресс-служба.
 
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