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В среду ожидаются сильные осадки — объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
По данным Белгидромета, в среду, 17 марта, в Беларуси ожидаются неблагоприятные погодные явления.
Как отмечают синоптики, местами по стране выпадут сильные осадки (в основном мокрый снег), налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
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По данным Белгидромета, в среду, 17 марта, в Беларуси ожидаются неблагоприятные погодные явления.
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