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В среду ожидаются сильные осадки — объявлен желтый уровень опасности

16.03.2021 14:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным Белгидромета, в среду, 17 марта, в Беларуси ожидаются неблагоприятные погодные явления.

В среду ожидаются сильные осадки — объявлен желтый уровень опасности
Фото с сайта tvkrasnodar.ru носит иллюстративный характер

Как отмечают синоптики, местами по стране выпадут сильные осадки (в основном мокрый снег), налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

 
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По данным Белгидромета, в среду, 17 марта, в Беларуси ожидаются неблагоприятные погодные явления.
 
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