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На фоне совещания у Лукашенко о криптовалютах на бирже упали евро и доллар
Источник материала: Навiны
На Белорусской валютно-фондовой бирже 16 марта просели европейская и американская валюты.
Евро упал на 0,0049 пункта и завершил свою сессию на отметке 3,0898 белорусского рубля, а доллар на 0,0022 пункта — 2,5918 белорусского рубля.
В свою очередь российский рубль укрепился на 0,0087 пункта — 3,554 белорусского рубля за 100 российских.
Напомним, сегодня во Дворце независимости
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 16 марта просели европейская и американская валюты.
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