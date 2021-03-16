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На фоне совещания у Лукашенко о криптовалютах на бирже упали евро и доллар

16.03.2021 14:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На Белорусской валютно-фондовой бирже 16 марта просели европейская и американская валюты.

На фоне совещания у Лукашенко о криптовалютах на бирже упали евро и доллар

Евро упал на 0,0049 пункта и завершил свою сессию на отметке 3,0898 белорусского рубля, а доллар на 0,0022 пункта — 2,5918 белорусского рубля.

В свою очередь российский рубль укрепился на 0,0087 пункта — 3,554 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, сегодня во Дворце независимости проходило совещание о пресечении незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий.

 
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 16 марта просели европейская и американская валюты.
 
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