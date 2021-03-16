На фоне совещания у Лукашенко о криптовалютах на бирже упали евро и доллар

На Белорусской валютно-фондовой бирже 16 марта просели европейская и американская валюты.





Евро упал на 0,0049 пункта и завершил свою сессию на отметке 3,0898 белорусского рубля, а доллар на 0,0022 пункта — 2,5918 белорусского рубля.

В свою очередь российский рубль укрепился на 0,0087 пункта — 3,554 белорусского рубля за 100 российских.