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Придумано приложение, которое поможет сбежать с любой Zoom-встречи

16.03.2021 14:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Художник из Нью-Йорка Сэм Лавинь сделал веб-приложение Zoom Escaper, которое поможет отключиться от надоевшей Zoom-конференции, сославшись, например, на неожиданно начавшуюся под окном стройку. Об этом пишет RTVi со ссылкой на Verge.


Скриншот страницы Zoomescaper

Для использования Zoom Escaper нужно будет дополнительно скачать небольшую программу VB-Cable, которая будет перенаправлять звук на вашем устройстве через сайт приложения. В настройках Zoom аудиоустройство нужно будет поменять с микрофона на VB-Cable.

Дальше остается только играть с эффектами Zoom Escaper.

Лавинь говорит, что его программа позволяет «устроить саботаж видеоконференции, сделав ваше присутствие на ней невыносимым для других».

Разработчик записал подробную видеоинструкцию о том, как настроить приложение:

Среди эффектов, которые позволяют использовать Zoom Escaper, есть не только звуки стройки, лай собак или, например, плач ребенка. Также в качестве оправдания, чтобы отключиться от разговора, можно использовать эффект плохого соединения, плач мужчины, эхо или даже звуки мочеиспускания.

Автор Verge высоко оценил реалистичность практически всех эффектов, кроме мочеиспускания и ветра. Да и как, в принципе, можно использовать эти два предлога для того, чтобы отключиться от переговоров?

Кстати, программа позволяет загружать и свои звуки.

Лавинь также разработал программу Zoom Deleter, которая постоянно проверяет, не установлен ли у вас на компьютере Zoom, и тут же удаляет его, если находит.

 
 
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Среди эффектов есть звуки стройки, лай собак, плач ребенка, эффект плохого соединения, плач мужчины, эхо или даже звуки мочеиспускания.
 
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