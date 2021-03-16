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Придумано приложение, которое поможет сбежать с любой Zoom-встречи
Источник материала: Tut.by
Художник из Нью-Йорка Сэм Лавинь сделал веб-приложение Zoom Escaper, которое поможет отключиться от надоевшей Zoom-конференции, сославшись, например, на неожиданно начавшуюся под окном стройку. Об этом
Для использования Zoom Escaper нужно будет дополнительно скачать небольшую программу VB-Cable, которая будет перенаправлять звук на вашем устройстве через сайт приложения. В настройках Zoom аудиоустройство нужно будет поменять с микрофона на VB-Cable.
Дальше остается только играть с эффектами Zoom Escaper.
Лавинь говорит, что его программа позволяет «устроить саботаж видеоконференции, сделав ваше присутствие на ней невыносимым для других».
Разработчик записал подробную видеоинструкцию о том, как настроить приложение:
Среди эффектов, которые позволяют использовать Zoom Escaper, есть не только звуки стройки, лай собак или, например, плач ребенка. Также в качестве оправдания, чтобы отключиться от разговора, можно использовать эффект плохого соединения, плач мужчины, эхо или даже звуки мочеиспускания.
Автор Verge высоко оценил реалистичность практически всех эффектов, кроме мочеиспускания и ветра. Да и как, в принципе, можно использовать эти два предлога для того, чтобы отключиться от переговоров?
Кстати, программа позволяет загружать и свои звуки.
Лавинь также разработал программу Zoom Deleter, которая постоянно проверяет, не установлен ли у вас на компьютере Zoom, и тут же удаляет его, если находит.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди эффектов есть звуки стройки, лай собак, плач ребенка, эффект плохого соединения, плач мужчины, эхо или даже звуки мочеиспускания.
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