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В Минском районе школьный автобус врезался в легковушку
Источник материала: Tut.by
Школьный автобус, перевозивший детей, попал в аварию в Минском районе,
Происшествие случилось 15 марта на трассе Н9031 Колодищи — Заславль. Установлено, что 62-летний водитель автобуса ПАЗ ехал в направлении Колодищей и врезался в попутную Honda, водитель которой остановился на запрещающий сигнал светофора.
Водители и находившиеся в автобусе 11 детей в аварии не пострадали, транспортные средства получили механические повреждения.
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Водители и находившиеся в автобусе 11 детей в аварии не пострадали.
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