В Минском районе школьный автобус врезался в легковушку

Источник материала: Tut.by

Школьный автобус, перевозивший детей, попал в аварию в Минском районе, сообщили в УВД Миноблисполкома.





Происшествие случилось 15 марта на трассе Н9031 Колодищи — Заславль. Установлено, что 62-летний водитель автобуса ПАЗ ехал в направлении Колодищей и врезался в попутную Honda, водитель которой остановился на запрещающий сигнал светофора.





Водители и находившиеся в автобусе 11 детей в аварии не пострадали, транспортные средства получили механические повреждения.

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