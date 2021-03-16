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Под Гомелем 72-летний пьяный пенсионер устроил погоню
Источник материала: Хартия'97
Под Гомелем 72-летний пьяный пенсионер устроил погоню
Мужчина проигнорировал требование инспекторов остановиться и продолжил путь.
Под Гомелем пьяный пенсионер устроил погоню. Чем все закончилось, рассказали
Инцидент произошел 13 марта. Примерно в 18.30 сотрудники ГАИ обратили внимание на водителя Volkswagen, который, отъезжая от магазина в деревне Галеевка, не пристегнулся.
Мужчина проигнорировал требование инспекторов остановиться и продолжил путь. Началось преследование. Водитель Passat на большой скорости направился в сторону деревни Калиновка. Уже в населенном пункте показал правый поворот, однако так и не смог в него войти, съехал в обочину, тут его и задержали.
Уходил от погони 72-летний нетрезвый местный житель.
— Сейчас не пил ни грамма, до этого днем выпил, — признался сотрудникам милиции пенсионер.
На него составили два административных протокола.
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Мужчина проигнорировал требование инспекторов остановиться и продолжил путь.
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