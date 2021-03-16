Источник материала: Хартия'97

Под Гомелем 72-летний пьяный пенсионер устроил погоню 16.03.2021, 14:20

Мужчина проигнорировал требование инспекторов остановиться и продолжил путь.

Под Гомелем пьяный пенсионер устроил погоню. Чем все закончилось, рассказали tut.by в ГАИ.

Инцидент произошел 13 марта. Примерно в 18.30 сотрудники ГАИ обратили внимание на водителя Volkswagen, который, отъезжая от магазина в деревне Галеевка, не пристегнулся.

Мужчина проигнорировал требование инспекторов остановиться и продолжил путь. Началось преследование. Водитель Passat на большой скорости направился в сторону деревни Калиновка. Уже в населенном пункте показал правый поворот, однако так и не смог в него войти, съехал в обочину, тут его и задержали.

Уходил от погони 72-летний нетрезвый местный житель.

— Сейчас не пил ни грамма, до этого днем выпил, — признался сотрудникам милиции пенсионер.

На него составили два административных протокола.

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