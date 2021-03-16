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Время покупать: доллар и евро продолжают дешеветь

16.03.2021 14:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Однако торги во вторник на БВФБ завершились ослаблением белорусского рубля к корзине валют на 0,06%.

Курс доллара снизился на 0,0022 BYN до 2,5918 BYN/USD. Такого незначительного снижения хватило, чтобы отыграть предыдущие два дня роста американской валюты, когда доллар подорожал лишь на 0,0008 BYN.

Курс евро упал ещё на 0,0050 BYN до 3,0898 BYN/EUR. Евро дешевеет уже седьмой раз за последние восемь торгов. За это время его курс обвалился 0,0631 BYN и приблизился к минимуму за два месяца.

Курс российского рубля вырос на 0,0088 BYN до 3,5540 BYN/100 RUB — максимума за 6,5 месяцев.

Стоимость сотни российских рублей поднялась до максимального уровня с начала сентября 2020 года.

Центробанк России

Благоприятная ситуация сложилась для российского рубля. Высокие цены на нефть и возможность повышения учётной ставки Банком России поддерживает российский рубль.

Так, в Москве на бирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара снизился ещё на 27 копеек до 72,9619 российских рублей — минимума ровно за три месяца. Ещё бы копейку вниз и это был бы минимум за 7,5 месяцев с конца июля 2020 года.

Средневзвешенный курс евро упал на 33 копейки до 87,02 российских рублей — минимума за семь месяцев.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Однако торги во вторник на БВФБ завершились ослаблением белорусского рубля к корзине валют на 0,06%.
 
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