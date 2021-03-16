Умер политолог Владимир Ровдо

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сообщил журналист и медианалитик Павлюк Быковский. О его смертижурналист и медианалитик





О причине смерти пока неизвестно.





Прощание с Владимиром Ровдой состоится в Минске 17 марта по адресу: Долгиновский тракт, 160А/1 с 11.00 до 12.00.





Владимир Ровдо родился в 1955 году. Он был политологом, кандидатом философских наук, преподавателем магистерской программы «Публичная политика» в Европейском гуманитарном университете (Вильнюс), руководил Аналитическим беларуским центром.





Являлся автором ряда исследовательских и учебно-методических работ. В частности, был автором учебного пособия «Сравнительная политология» в трех частях, посвященного анализу важнейших теоретических концепций данной науки.