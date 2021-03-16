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Как Головорезы из StarCraft. Пентагон заинтересовался джетпаками для пехоты (видео)
Источник материала: Onliner
Исследовательское и инженерное подразделение американского министерства обороны решило внимательнее
В конкурсе могут рассматриваться различные системы, не только джетпаки, но и иные индивидуальные летсредства: вингсьюты с реактивным приводом и так далее. При этом источником питания могут выступать электродвигатели, двигатели на топливных ячейках или классические реактивные установки.
Также необходимо предусмотреть интеграцию в систему электронных компонентов, позволяющих значительно упростить процесс управления.
Подобные системы, считают в DARPA, могут применяться в условиях городского боя, в поисковых операциях в боевых условиях и спецоперациях.
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Исследовательское и инженерное подразделение американского министерства обороны решило внимательнее присмотреться к джетпакам — портативным системам,...
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