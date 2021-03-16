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Как Головорезы из StarCraft. Пентагон заинтересовался джетпаками для пехоты (видео)

16.03.2021 14:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Исследовательское и инженерное подразделение американского министерства обороны решило внимательнее присмотреться к джетпакам — портативным системам, позволяющим перемещаться по воздуху. Агентство DARPA открыло конкурс, в рамках которого можно предложить варианты создания подобных устройств. За их разработку предлагают $1,5 млн, сообщает Gizmodo.

В конкурсе могут рассматриваться различные системы, не только джетпаки, но и иные индивидуальные летсредства: вингсьюты с реактивным приводом и так далее. При этом источником питания могут выступать электродвигатели, двигатели на топливных ячейках или классические реактивные установки.

Также необходимо предусмотреть интеграцию в систему электронных компонентов, позволяющих значительно упростить процесс управления.

Подобные системы, считают в DARPA, могут применяться в условиях городского боя, в поисковых операциях в боевых условиях и спецоперациях.

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Исследовательское и инженерное подразделение американского министерства обороны решило внимательнее присмотреться к джетпакам — портативным системам,...
 
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