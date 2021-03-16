Главное во вторник. Очередной приговор за «массовые беспорядки», дело о воспрепятствовании работе ЦИК передали в суд

Источник материала: Onliner

В Беларуси проходит 220-й день протеста. Сегодня в судах продолжают рассматривать уголовные дела по августовским акциям, завершаются расследования по более поздним событиям. О том, что сегодня происходит в стране, рассказываем здесь.

Минчанин получил пять лет колонии усиленного режима за события 10 августа

Сегодня суд Заводского района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении политзаключенного Алексея Мельникова, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна». Мужчина проходит по ч. 2 ст. 293 (массовые беспорядки).

«10 августа 2020 года Алексей Мельников вышел в город в районе универсама „Рига“ по личным делам. При этом он хотел лично узнать, что происходит в стране и в Минске в частности. Участия в блокировании улиц в тот вечер не принимал. Однако, по его словам, появились люди и начали призывать делать блокировку улиц. Мельников попытался дробить камни, но у него не получалось. Затем, по его свидетельствам, на людей вышла стена ОМОНа. Тогда Мельников снял маску и предложил им сложить щиты и „решить дело мирным путем“», — говорится в сообщении правозащитников.





Сегодня судья Анна Хвайницкая вынесла приговор: пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Уголовное дело о воспрепятствовании работе ЦИК передано в областной суд

Уголовное дело о приготовлении к участию в массовых беспорядках и воспрепятствовании работе Центризбиркома Верховным судом передано для рассмотрения по первой инстанции в Минский областной суд.

«15 марта в Верховный суд Республики Беларусь для определения подсудности поступило уголовное дело в отношении Привалова Е. А., Ярошевича С. М., Коршуна С. В., Коноваловой А. С. и Спариша С. С.», — сообщается на сайте Верховного суда.





Органом предварительного расследования Привалов, Ярошевич, Коршун и Коновалова обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках), ч. 3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках). Спариш — в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 191 УК (воспрепятствование работе ЦИК), ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках), ч. 3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).

Напомним, по делу о воспрепятствовании работе Центризбиркома также проходит Сергей Тихановский.

Главу БАЖ снова вызывали на допрос в СК

Председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца снова допрашивали в качестве свидетеля в центральном аппарате Следственного комитета.

После этого сейф с уставом и печатью БАЖ был возвращен организации. Также вчера был снят арест с банковского счета ассоциации, пишет БАЖ.

Срок содержания под стражей Андрея Александрова продлили до 12 мая

Об этом сообщает «БелаПАН» со ссылкой на адвоката медиаменеджера. Напомним, журналист перестал выходить на связь 12 января, спустя сутки стало известно о его задержании в рамках уголовного дела.





В Минске задержали администратора дворового чата и телеграм-канала «Новая Боровая 98%»

Операцией занимались сотрудники ГУБОПиК МВД. По информации силовиков, мужчина руководил закрытым пабликом района, в котором состояло около 300 пользователей, включая «наиболее радикальных активистов», организующих протесты в жилом комплексе. Подробности здесь .

Дело политзаключенных студентов передали в прокуратуру

Следственный комитет сообщил, что закончено расследование уголовного дела в отношении организаторов студенческих протестов в Минске. По делу проходят 12 обвиняемых — в том числе студенты и преподаватель. СК уточняет , что действия обсуждались со Светланой Тихановской.

(будет дополнено)