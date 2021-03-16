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Вместо солнца снова холод? Злыдни узнали, что такое "фронтальный раздел"
16.03.2021 14:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По сообщениям синоптиков, погоду в Беларуси во вторник определяет активный
Злыдни, уже успевшие спрятать на антресоли всю теплую обувь и одежду, под впечатлением от возвращения зимы разразились гневным опусом в традиционной для них стихотворной форме.
"Вот так вот! Вместо солнечного света вновь холода, туман и гололед. Мы в области фронтального раздела, который формирует спектр погод", ― вопиют Злыдни.
Особо внимательными и аккуратными при таких резких сменах погода просят быть водителей на дорогах, в первую очередь, тех, кто с наступлением марта уже начал планировать переобуть автомобиль в летние шины.
"Резину не меняй, пусть все растает, и с гололедом лучше не шути. ГАИ, как и всегда, предупреждает, будь осторожен, концентрируйся в пути!" ― советуют Злыдни.
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Быстрое и резкое изменение погоды ― похолодание до " минуса", мокрый снег, ветер и гололедица на дорогах ― такое явление происходит, когда в одной точке сходятся...
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