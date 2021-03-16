Источник материала: Sputnik Беларусь

По сообщениям синоптиков, погоду в Беларуси во вторник определяет активный фронтальный раздел , который пришел к нам с территории Украины. После нескольких по-весеннему теплых дней в страну вернулись осадки, преимущественно, мокрый снег, местами туман и гололед. Объявлен желтый уровень опасности.

Злыдни, уже успевшие спрятать на антресоли всю теплую обувь и одежду, под впечатлением от возвращения зимы разразились гневным опусом в традиционной для них стихотворной форме.

"Вот так вот! Вместо солнечного света вновь холода, туман и гололед. Мы в области фронтального раздела, который формирует спектр погод", ― вопиют Злыдни.

Особо внимательными и аккуратными при таких резких сменах погода просят быть водителей на дорогах, в первую очередь, тех, кто с наступлением марта уже начал планировать переобуть автомобиль в летние шины.

"Резину не меняй, пусть все растает, и с гололедом лучше не шути. ГАИ, как и всегда, предупреждает, будь осторожен, концентрируйся в пути!" ― советуют Злыдни.

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