Мнение: «Снопков молод. Он не силовик – значит не токсичен для восприятия общества»

Источник материала: Салiдарнасць

О том, как ловко отыграл «айтишное» совещание заместитель премьер-министра.





Николай Снопков. Фото government.by

– «Китаизация» интернета была отодвинута «на подумать – предложить что-то летом», то есть вопрос забюрокрачивается максимально, а там или ишак или падишах, – пишет телеграм-канал Рефлексия и реакция . – Контролирующим органом по деятельности криптобирж Николай Снопков же предложил назначить Администрацию ПВТ , что поддержал Лукашенко – значит Нацбанк и КГК в пролете.

Криптобиржи будут контролировать сами себя. Впрочем, ничто не мешает Нацбанку контролировать банки, в которых обслуживаются криптобиржи. По сути, сохраняется статус-кво.

Почему-то в контексте транзита и обсуждения кандидатур фамилия Снопкова практически не упоминается. А зря.

Во-первых – этот человек фактически является «отцом» плеяды реформаторского экономического блока в стране. Со времен его работы министром экономики, затем замглавы АП в качестве куратора экономики, именно его профессиональные кадры с рыночными взглядами составили костяк экономического блока правительства (правда, им так и не дали толком развернуться, но это другая тема).

Затем Снопков был послом в Китае и даже в январе прошлого года выбил из Китая кредит на полмиллиарда, можно сказать результативно поработал. Сейчас он из тех немногих в правительстве, кто понимает, как работает экономика. С точки зрения аппарата к нему относятся с уважением.

Снопков молод. Он не силовик – значит не токсичен для восприятия общества. А еще, по слухам, он приходится свояком Виктору Лукашенко, женаты на родных сестрах. Его жена – сестра Лилии, той самой, которая «бухгалтер» в Дане и всё вот это вот.

Этот человек обладает суперспособностью дать гарантии семье, в которые будут верить. Николай Геннадьевич при этом обладает мудростью не светится излишне и не демонстрировать амбиции, при этом и в закрытости его обвинить нельзя. В этом балансе и есть залог его аппаратного долголетия – на высших должностях аж с 2009 года.

А еще он могилеский – для нынешнего поколения это не важно, но для советского поколения важно кто откуда. Он «из своих» для Лукашенко.

Поэтому если бы сейчас нужно было делать ставку на том кто может стать реальным преемником из аппарата, на случай сценария управляемого транзита - ставили бы сюда скорее, чем на Мясниковича.