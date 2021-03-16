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В Минске задержан администратор чата и телеграм-канала «Новая Боровая 98%»

16.03.2021 14:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 34-летнего жителя Минского района, который руководил закрытым чатом и телеграм-каналом столичного микрорайона Новая Боровая, сообщает пресс-служба МВД.

В Минске задержан администратор чата и телеграм-канала «Новая Боровая 98%»

«В телеграм-канале администратор не только обсуждал способы дестабилизации обстановки в стране, порчи имущества и инфраструктуры, а также высказывал угрозы в отношении должностных лиц госорганов и милиционеров. Сам он неоднократно принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях, за что привлечен к административной ответственности», — говорится в сообщении.

В квартире задержанного, сообщает милицейское ведомство, оперативники нашли протестную символику и более 1,5 тыс. «листовок с призывами», изъят его мобильный телефон.

Задержанному вынесено официальное предупреждение в соответствии с законом «О противодействии экстремизму». В ближайшее время его действиям и действиям других участников указанных телеграм-ресурсов будет дана правовая оценка по уголовному делу, возбужденному за создание экстремистского формирования, отметили в МВД.

В youtube-канале МВД опубликовано видео, на котором задержанный заявляет, что модерировал чат и телеграм-канал «Новая Боровая 98%» и признает вину.

По информации телеграм-канала motolkohelp, с 11 марта в Новой Боровой задержали более 10 человек.

 
 
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Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 34-летнего жителя Минского района, который руководил закрытым чатом и телеграм-каналом столичного микрорайона Новая Боровая,...
 
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