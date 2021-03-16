Трех жителей Жлобина судят за «насилие в отношении сотрудников милиции»

Суд Жлобинского района рассматривает уголовное дело в отношении трех молодых людей, которых обвиняют в участии в «массовых беспорядках» 9 и 10 августа 2020 года и «насилии в отношении сотрудников милиции».





Молодые люди, младшему из которых 21 год, старшему — 24, были задержаны в ноябре 2020 года. МВД сообщило, что они «бросали камни и тротуарную плитку в милиционеров и их служебный транспорт». «Один из задержанных посещал протесты и участвовал в беспорядках в Минске. За провокации сотрудников правоохранительных органов молодой человек получил деньги прямо на несанкционированном мероприятии», — информировало министерство.

Обвиняемые — Илья Патрушев, Виктор Шмигельский и Андрей Шевчук. Они признали вину частично.

Так, Шмигельский сообщил, что пошел в центр города из любопытства, лозунги не кричал, в сцепке не стоял.

Шевчук заявил в суде, что «признательная запись» на видео МВД сделана под давлением. Он рассказал, что его задержали сотрудники ОМОН 18 ноября на БМЗ, вывезли в лес, избили и сказали, что нужно говорить на камеру. На камеру он говорил, что с друзьями бил ногами в щиты милиции, бросил камень в их сторону. «В октябре был в Минске на параде, там незнакомый мужчина предложил 50 евро за участие. Деньги взял, но там быстро всех разогнали, и не успел ничего сделать», — заявил на камеру обвиняемый, который сейчас отказывается от этих показаний.

Как пояснил в суде Патрушев, «признательные показания» о том, что он бросал камни в сторону милиции, дал на следствии потому, что его запугали, и своих знакомых он оговорил.

На суде выступил скрытый свидетель. Он дал пояснения, что видел, как Шевчук бросил камень и попал в щит. Свидетель также якобы видел, что Патрушев бил ногой по щитам, а Шмигельский бросал камни.

Второй скрытый свидетель на суде дал аналогичные показания.

В Жлобине за «массовые беспорядки» и «насилие в отношении милиции» уже осуждены несколько человек, самому младшему из которых, Виталию Прохорову, 17 лет. Он осужден на два года воспитательной колонии. Умственно отсталый 21-летний Дмитрий Гопта осужден на два года колонии. На три с половиной года суд отправил в колонию 18-летнего Евгения Кохановского. Три года колонии получил 18-летний Александр Киселев.